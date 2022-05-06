宏泰人壽積極防疫 制定內部疫情調查流程

宏泰人壽表示，新冠肺炎疫情升溫，本土確診案例快速增加、單日人數破萬，該公司除了依據中央流行疫情指揮中心的指示進行各項防疫工作之外，並制定內部通報流程，讓職場內的相關防疫措施更加嚴謹，確保員工健康、公司正常營運、保戶服務不打折。

宏泰人壽從疫情爆發開始，即實施員工上班全程配戴口罩、保持社交距離、職場環境定期消毒、線上會議、異地辦公及居家上班。

為求資訊透明，人力資源部每日發布內部電子郵件，提供中央流行疫情指揮中心公布的確診案例數、防疫衛教提醒、內部疫情通報流程宣導、鼓勵疫苗接種等相關資訊。

宏泰人壽表示，公司超前部署，在去年就已經備有體溫計、酒精消毒器，並陸續採購快篩劑供同仁使用，如果同仁在上班期間有發燒、咳嗽等疑似症狀，可領取快篩劑自行篩檢。

宏泰人壽表示，由於近日疫情感染人數急速增加，為了有效掌握公司內部疫情狀況，確保職場健康環境，當有同仁接獲細胞簡訊、隔離通知、快篩陽性、接觸確診者、確診；或其外部接觸者接獲隔離通知、快篩為陽性，除了依據中央流行疫情指揮中心最新規定進行相關作業之外，亦須遵守公司所制定的宏泰人壽疫情調查流程，依設定的情境及處理步驟回報公司，如員工確診，除了本人居家隔離及治療，公司亦會同步進行座位消毒。

保戶服務方面，宏泰人壽提供保險費繳交及保險單借款(含保險費墊繳)利息償還緩繳、調降保單借款利率等相關應變措施；由於疫情嚴峻，保戶在辦理保全作業時，在合法合規的原則下，亦採取0800電話錄音、拍照或是電子檔案傳輸等彈性替代方式，降低面對面傳染風險。

宏泰人壽強調，面對疫情挑戰，將以高規格的防疫措施積極作為，希望所有同仁都能在安全的環境下安心工作，並彈性應變，持續為保戶提供優質服務。

除了積極防疫，宏泰人壽也持續深耕公益、善盡企業社會責任，日前向第一社會福利基金會訂購口罩近300盒，以此行動照顧弱勢族群、支持身心障礙人士就業。

宏泰人壽表示，許多人因為疫情衝擊失去就業機會及經濟來源，而社會上的弱勢族群處境可能更為艱難，因此發揮企業及員工力量，伸出援手、提供幫助，共同度過疫情難關。