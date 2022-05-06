廣達梁次震也被影響！達能大減資引威剛入股受矚目

大減資風潮席捲上市櫃，企業減資、增資、私募、發債，稍不留意，股東持股數就大縮水，連科技大老也難以倖免。

廣達（2382）副董事長梁次震是太陽能矽晶片商達能科技（3686）第二大股東，根據達能公布的最新10大股東名冊，2021年梁次震持股1879張，持股比率1.66%，不過2022年底，梁次震即使什麼動作都沒做，手上股票將縮水至1013張，持股比率剩1%。

達能科技5日舉行重大訊息，宣布2021年虧2000萬元，EPS-0.18元，為改善財務結構及淨值，將辦理減資彌補虧損，股本從11.35億元減為7.64億元，減資幅度32.61%，註銷3.7億元股本。

特別的是，達能科技也宣布，因手邊有閒置資金，短期內沒有明確用途，決定退還股東現金，擬減資20%，減資後實收資本6.11億元，每張股票退回2000元現金，公司強調不影響轉型營運資金需求，同時也藉此提升長期股東權益。

達能科技是太陽能矽晶圓製造商，乘著太陽能產業旭日東升的勢頭於2010年上市，上市那年賺EPS3.16元，股價最高來到74元，不過，這一年也是達能上市以後唯一賺錢的一年，根據股市觀測站顯示，達能科技已連續虧損11年沒有獲利，宣布退出上游晶片製造後，達能宣布將轉型太陽能電廠系統業務。

威剛將成私募應募人？達能預告還要發債

經過減資，再增資，達能的股東持股會如何變化？假設股東持有達能1000股，也就是一張股票，在減資32.61%彌補虧損後，持股將縮減為673.9股，再退現金2000元，則持股數將再縮至539.12股，接近腰斬。

達能5日也宣布減資後會積極轉型，正積極洽詢再生能源發電事業領域策略合作夥伴，期望藉由新的合作機會及市場發展狀況，努力朝綠能系統相關業務發展，因此要公開發行4億元現增或私募股，引進新股東，充實營運資金及強化財務結構。

達能也一併公布了可能的應募人，除副董事長洪玟琴（第一大股東）及董事長方震銘（第三大股東），最受人矚目就是引進記憶體大廠威剛科技，至於第二大股東梁次震並未參與，故沒有在私募名單上。

完成私募後，達能還要再辦理可轉換公司債，額度由董事會全權處理，也就是暫時還不知道要募多少錢。

其中值得玩味的，是達能才因資金閒置的理由，要先退回1.52億元發還給老股東，但隨即又宣稱要健全財務，轉型發展，向特定股東發低於市價的4000萬股（4億元資本額）私募股，可轉債募資授權金額無上限，究竟達能資金夠不夠頗費思量。

彌補虧損減資、現金減資、發行私募現增，都需要股東會同意後才能進行，唯一不需股東會討論通過的，就只有發可轉換公司債，達能股東會是否同意一連串減資又增資的財務規劃，主管機關對於減資後增資案是否放行，都值得關注。