台美利差加劇新台幣走貶？ 央行：外資匯出才是主因

美聯準會台灣時間今凌晨宣布升息2碼，為逾20年來最大幅度升息，市場關注台美利差擴大是否引發資金外流，加劇新台幣貶值？央行外匯局長蔡炯民今表示，新台幣近期貶值主要是外資匯出，尤其是貨幣政策影響美科技類股景氣波動，導致外資賣超匯出，而非利差。

蔡炯民表示，3、4月新台幣走貶，主要是因貨幣政策影響科技類股景氣，反映的是外資匯出，明顯看到的趨勢是外資連續2個月賣超新台幣2400億左右，大部分是賣超完匯出，4月外資本金及股利盈餘共匯出約80億美元，是影響新台幣近期貶勢的主要因素，而非利差。

不過，蔡炯民指出，美宣布升息2碼，市場預期美政策利率今年底會上升到2.5%，預期聯準會還有5碼升息空間，聯準會會後也明確表示沒考慮一次升息3碼，對貨幣政策緊縮有緩和，美股、台股皆呈現反彈，助於減緩新台幣貶值壓力。

蔡炯民也補充，相對3、4月央行進場調節，5月目前看起來新台幣供需較穩定，5月股市也比較平穩，目前5月看起來外資仍然有進有出。

針對後續觀察重點，蔡炯民表示，主要要看景氣與貨幣政策，景氣目前看到是科技類股有修正，利差非外資移動的唯一考量，股市與景氣才是影響外資移動主要因素。

央行今公布4月底外匯存底為5450.61億美元，較3月底減少37.09億美元。4月外匯存底變動主要因素，包含外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元匯率之變動，及央行為維持外匯市場秩序進場調節。

蔡炯民表示，除外資匯出外，4月非美貨幣貶值幅擴大也是外匯存底月減37.09億美元的因素，4月歐元貶5.84%、英鎊貶4.8%、澳幣貶4.77%、日圓貶6.36%、人民幣貶4.76%。新台幣4月貶3%左右，相對其他貨幣反而呈現升值，尤其對日圓就很明顯是升值。