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3月外資淨匯出爆量 連兩月抽腿台股逾3400億元

經濟日報 / 記者廖珮君／即時報導

據金管會最新統計，4月外資加陸資淨匯出46.89億美元，連續兩個月抽腿台股資金達115.79億美元，約折合新台幣達逾3413億元左右。

值得注意的是，配合外資向央行補正資料，3月外資淨匯出量從原先59.38億美元，一舉上修到68.93億美元，淨匯出量增加了9.55億美元，使3月單月淨匯出量創下2011年8月、逾10年以來的最大量。

券商指出，外資連續兩個月大舉匯出，主因是受到美國升息影響，抽台股資金、回到美國，也反映在台股從3月開始一路下跌、失守萬七。今天台股收16696點。

據金管會到4月底統計，外資也賣超台股6754.3億元（上市櫃公司合計），顯示這波外資賣超台股後，也將資金真正抽離台股，也造成台股量能萎縮，衝擊券商經紀和自營獲利。

據數據顯示，3月外資加陸資淨匯出68.9億美元（其中外資淨匯出68.93億美元、陸資淨匯入0.03億美元）、4月再淨匯出46.89億美元，合計兩個月淨匯出達115.79億美元，若以4月底台幣匯率29.48元收盤價估算，淨匯出金額已達3413.5億元。

累計今年年1月1日至4月30日止，外資累計淨匯出約63.21億美元，陸資累計淨匯出約0.12億美元，合計63.33億美元，外資在台累計淨匯入餘額降到2230.47億美元。

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