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法盛調查：千禧世代認為財富是「價值觀的延伸」

經濟日報 / 記者張瀞文／即時報導

法盛投資管理（Natixis Investment Managers）調查顯示，千禧世代認為財富為價值觀的延伸。近八成（78%）的人認為，投資是對世界產生積極影響的一種方式；逾六成（63%）甚至認為，他們有責任通過投資幫助解決社會問題。

法盛發布「關於千禧世代邁入40歲時的五個財務真相」報告，揭露千禧世代的真實想法及財務習慣，破除外界對千禧世代輕率消費、財務規劃能力差、期望依靠「父母銀行」的刻板印象。這項全球調查於去年進行，對象為2,459名年齡介於25至40歲、最低可投資資產為10萬美元的個人投資者。

調查顯示，千禧世代在選擇投資時，除了考慮風險因素之外，第二大考慮因素是投資是否符合他們的價值觀，但他們也希望在追求社會變革的同時，也要獲得回報。

四成受訪者表示，希望財務顧問能幫助他們應對市場波動；同樣有四成受訪者希望他們的投資與個人價值觀相吻合，37%的人則希望他們的顧問能協助解決稅務上的問題。

調查顯示，千禧世代最感興趣的是財務規劃方面的專業建議，反映出千禧世代有八成（82%）想實現明確的財務目標，包括在 60 歲退休。調查也顯示，千禧世代勤於儲蓄，平均把收入的 17%存下來用作退休準備。

法盛投資管理亞太區主管謝慕尼（Fabrice Chemouny）指出，千禧世代非常看重投資要能吻合他們更深層次的價值觀，這趨勢在疫情期間變得更明顯，這也導致亞洲對 ESG投資解決方案興趣日益升高。

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