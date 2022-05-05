央行做了這件事 為國庫多賺進6,600萬元

「888888」、「666666」等「六連號」鈔票，向來是券幣蒐藏家的最愛，為此，中央銀行委託台灣銀行，定期拍賣新台幣特殊號碼鈔券，截至目前為止，中央銀行累計舉行19期的特殊號碼鈔券拍賣，收入高達8,988萬元，扣除面額與稅負後，為國庫多賺進了6,600萬元。

中央銀行今（5）日宣布，第20期新台幣特殊號碼鈔券拍賣將於5月19日登場。央行委請台銀於今(2022)年5月19日上午10時起，至5月24日上午10時止，採網路投標方式，拍賣壹佰圓、伍佰圓及壹仟圓的特殊號碼流通鈔券共122組（合計4,592張）。

央行發行局局長鄧延達指出，台銀將自今年5月9日至5月24日於該行網站「新台幣特殊號碼鈔券拍賣專區」，詳細刊載網路拍賣業務的作業規定，歡迎民眾上網查閱。

鄧延達表示，央行先前舉辦過19期的拍賣，總收入為8,988萬958元，扣除鈔票的面額與稅負後，淨收入為6,600萬2,758元，全數上繳國庫。

若以前一期、第19期而言，拍賣的收入為395萬3,804元，扣除鈔票的面額與稅負後，淨收入為205萬861元，這些收入均會上繳國庫。