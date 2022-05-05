快訊

影／又爆虐嬰...10天大幼嬰被倒吊狠當物品甩 照顧員稱瘀青是「黃疸」

急轉彎！「快篩陽即確診」改5月12日才上路 莊人祥曝原因

淡季不淡！廣越首度第1季賺錢 董事會通過員工持股信託

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

廣越（4438）今（5）日召開董事會通過第1季財報，單季合併營收30.07億元，較去年同期成長94%、營業毛利4.17億元，年增176.61%%，稅後淨利0.1億元，每股純益0.1元，是廣越首度在第1季出現獲利。廣越董事會同時通過「員工持股信託」制度，由員工跟公司各出一半資金買自家股票，公司表示，新制為留才、攬才政策，要幫員工存退休金。

廣越為羽絨衣代工廠，淡旺季分明，即便掛牌以來，每年每股純益皆在5元之上，但過去未有首季出現盈餘的紀錄。公司表示，第1季營運創同期新高，主要是受惠於品牌客戶訂單需求強勁，因此得以擺脫傳統淡季陰霾。

展望今年，廣越總經理吳朝筆表示，目前訂單已到9月。雖中國大陸疫情再起、俄烏戰爭持續膠著，惟全球各知名品牌下單動能持續強勁，帶動集團營運向上趨勢不變，預期將挹注營收獲。法人也看好廣越未來成長動能，全年營收獲利可望挑戰新高。

吳朝筆並表示，廣越今年成立「員工持股會」，員工可以選擇加入持股會，每月提撥本薪一定比例作為購股金，公司則相對應提撥獎勵金補助員工買廣越股票；廣越「員工持股會」的推行，除協助員工累積財富，提供退休保障，並提高對公司的向心力，達到留才攬才效果外，亦期望員工成為公司的股東，長期參與公司經營成果並共享營運獲利。

廣越 營收

延伸閱讀

曾永權主持歐洲視訊論壇 關切俄烏戰爭危害民主自由

什麼是「集管帳戶」？專家帶你看懂銀行信託部門的隱藏版全委代操服務

去年1.93億人挨餓 俄烏戰爭加劇饑荒

GoGym健身房倒閉 上千萬元仍未退款、1400人受影響

相關新聞

研華法說失靈 早盤大跌逾8.5%

工業電腦龍頭研華（2395）昨（4）日舉辦法說會，受到大陸昆山地區封控影響，預估第二季營收與第一季相比將減少，且因交通運...

金控雙雄股利創高 國泰金配3.5元、富邦金4.8元起跳

金控雙雄國泰金、富邦金均將發出成立以來最佳股利，國泰金昨（4）日公告董事會決議配發每股現金股息3.5元，殖利率高達5.6...

潤泰全配息5元 殖利率4％

潤泰全（2915）昨（4）日公告去年度盈餘擬配發現金股利5元，配發率22.2%，為五年來低點。

欣陸拚獲利 三路進擊

欣陸投控（3703）昨（4）日在法說會上表示，集團三大事業中，今年首季光是來自大陸建設認列「琢豐」建案的獲利貢獻就占六成...

華固 單季每股賺2.48元

華固建設（2548）今年首季在總銷68.1億元「華固馥儷」進入完工交屋，帶動單季營運衝高，單季營收達28.34億元，稅後...

京城銀 前四月EPS 0.19元

京城銀行昨（4）日公布自結4月獲利，受惠回收綠能呆帳3.46億元挹注，以及放款成長帶動利息淨收益與手續費收入呈現雙位數成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。