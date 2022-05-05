淡季不淡！廣越首度第1季賺錢 董事會通過員工持股信託

廣越（4438）今（5）日召開董事會通過第1季財報，單季合併營收30.07億元，較去年同期成長94%、營業毛利4.17億元，年增176.61%%，稅後淨利0.1億元，每股純益0.1元，是廣越首度在第1季出現獲利。廣越董事會同時通過「員工持股信託」制度，由員工跟公司各出一半資金買自家股票，公司表示，新制為留才、攬才政策，要幫員工存退休金。

廣越為羽絨衣代工廠，淡旺季分明，即便掛牌以來，每年每股純益皆在5元之上，但過去未有首季出現盈餘的紀錄。公司表示，第1季營運創同期新高，主要是受惠於品牌客戶訂單需求強勁，因此得以擺脫傳統淡季陰霾。

展望今年，廣越總經理吳朝筆表示，目前訂單已到9月。雖中國大陸疫情再起、俄烏戰爭持續膠著，惟全球各知名品牌下單動能持續強勁，帶動集團營運向上趨勢不變，預期將挹注營收獲。法人也看好廣越未來成長動能，全年營收獲利可望挑戰新高。

吳朝筆並表示，廣越今年成立「員工持股會」，員工可以選擇加入持股會，每月提撥本薪一定比例作為購股金，公司則相對應提撥獎勵金補助員工買廣越股票；廣越「員工持股會」的推行，除協助員工累積財富，提供退休保障，並提高對公司的向心力，達到留才攬才效果外，亦期望員工成為公司的股東，長期參與公司經營成果並共享營運獲利。