凱基銀爆行員A錢、不當資金往來 挨罰600萬元

又見銀行員A錢。金管會晚間宣布，凱基銀兩家分行，各爆發一位行員挪用客戶資金、及一位理專與客戶不當資金往來，共涉及兩位客戶、挪用資金119萬元，另與客戶不當資金往來則未有證據顯示挪用，金管會處凱基銀600萬罰鍰並要求凱基銀究責總行通路督導主管。

這也是銀行公會在2019年6月頒布理專十誡後的第11件A錢案，顯示理專十誡、也「誡」不掉行員或理專A錢案。

全案起因是凱基銀客戶發現帳戶有問題、及凱基銀客戶的子女認為母親被理專騙了而提告，整案才爆發，與兩年前凱基銀自行發現有理專A錢，發揮內控防線，被視為「芳草」，如今似乎螺絲鬆了。

銀行局主秘侯立洋說，凱基銀北門分行前張姓行員，從2020年4月到2021年元月私自代理客戶臨櫃辦交易，挪用一名客戶共119萬元。

另一個繼光分行前吳姓理專則是在2014年底到2019年5月與一名客戶行內外帳戶有資金往來情況，且在2020年11月拿該名客戶存摺、蓋妥印鑑的交易單據給友人（偽裝客戶代理人）及偕同臨櫃匯款，將客戶投資商品的資金、轉到該理專行外帳戶。

侯立洋說，繼光分行前吳姓理專，是客戶子女認為母親被該吳姓理專騙了，指稱理專騙母親開戶後買了投資商品，後來發現是資金往來，但是否有挪用或詐欺沒有證據，最後子女告詐欺刑事、也沒有起訴。

他說，該理專幫這名客戶投資的商品，是列在客戶名下也是經由客戶親簽，因此很難有證據顯示是挪用，雖然客戶資產是被轉到行員的行外帳戶，但不當資金往來的原因難釐清，雙方陷入各說各話。

他說，此案最大問題是，行員或理專做臨櫃領款或匯款，這兩家分行的匯款櫃員、或主管，都沒確認客戶身分，且非本人臨櫃取款交易，若發現有異常也須電話照會，凱基銀這兩家分行的匯款櫃員都沒有落實，未能確實執行內控。

因此除罰600萬罰鍰外，也要求凱基銀需就究責總行通路督導主管責任，二是，第二案中的吳姓理專將客戶資產匯出行外，凱基銀也沒有相關監控機制，因此也要求凱基銀需建立客戶資產大量流出的監控機制、落實客戶關懷。