用戶收無法扣款簡訊恐慌 將來銀行：不影響客戶權益

將來銀行昨晚傳出有部分用戶收到無法扣款的簡訊，引起用戶恐慌，後來用戶也收到銀行簡訊表示「因系統優化誤發訊息」。將來銀行今表示，主要是51勞動節連假期間支付交易筆數較多，系統扣款設定序號不足，昨晚已發送更正及致歉簡訊予客戶，不影響存戶帳務的正確性及客戶權益。

部分用戶昨晚收到將來銀行的簡訊，簡訊中指出「您使用的簽帳金融卡於4月29日之交易，因無法從您的指定扣款帳戶扣除交易款項。請在5月6日前補足，逾期將按月計收逾期補款手續費」。

許多用戶趕緊打電話到將來銀行客服卻打不進去，後來晚上用戶再收到第二封簡訊，將來銀行告知「因系統優化誤發訊息，本行深感歉意，請不用理會該訊息，客戶權益不會收到任何影響。」

針對昨晚突發事件，將來銀行今天表示，因五一勞動節連假期間支付交易筆數較多，致本行系統扣款設定序號不足，而於昨日晚間處理請款時誤發部分客戶要求補款之簡訊，本行隨即於昨日晚間進行因應調整，並已發送更正及致歉簡訊予客戶。

將來銀行強調，本次簡訊誤發事件與帳務系統無關，其不影響存戶帳務的正確性及客戶權益。對造成客戶誤會，本行深感歉意。