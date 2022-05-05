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知名財經電視主持人 傳將轉戰龍頭投顧副董

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北即時報導
最新消息傳出，胡睿涵將轉戰投顧圈，出任元大金控旗下孫公司元大投顧副董事長。聯合報系資料照
最新消息傳出，胡睿涵將轉戰投顧圈，出任元大金控旗下孫公司元大投顧副董事長。聯合報系資料照

知名電視財經節目主持人胡睿涵離開非凡電視台，五一勞動節後卸下《錢線百分百》主持棒，讓不少粉絲徒呼可惜。不過，最新消息傳出，胡睿涵將轉戰投顧圈，出任元大金控旗下孫公司元大投顧副董事長，為投顧圈投下震撼彈。

胡睿涵過去擔任非凡新聞錢線百分百製作人及主持人工作，並曾任非凡電視新聞部總監，畢業於國立藝專廣電科、台灣藝術大學廣電系、台灣藝術大學應用媒體研究所，後又赴中國大陸廈門大學王亞南經濟研究院攻讀金融學博士。胡睿涵在五一連假後離開新聞錢線百分百，有粉絲3日在粉專詢問：「今天正式退休了嗎？」胡回覆：「是」。但據了解，離開非凡只是胡睿涵下一站的起手式。

無獨有偶，擁有國內券商、投信龍頭的元大金控在五一勞動節前大舉調整元大投信、元大投顧高層人事，元大投顧董事會4月29日通過由元大證券資深副總經理葉賢麟出任董事長，同日，元大投信董事會通過原任元大投顧董事長黃廷賢轉任投信副董事長；市場傳出元大投顧除由葉賢麟接任董事長，也將找來胡睿涵擔任副董事長。此消息目前未經證實。

元大金控

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