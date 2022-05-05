繳稅季手頭緊？LINE Pay貸款平台攜銀行貸款專案推優惠

進入繳稅季，LINE Pay貸款平台匯集13家銀行貸款專案，用戶可透過LINE Pay貸款平台一站搜尋比較各合作銀行貸款方案，除可享有LINE Pay用戶獨家限定之低利率、0元開辦費等專案外，也能一次查詢包含LINE Bank、樂天銀行之純網銀的貸款方案，選定方案後便可直接連結到銀行進行線上申請，便利用戶彈性調度稅季所需資金的各種需求。

LINE Pay表示，目前LINE Pay貸款平台共攜手13家銀行推出精選貸款方案，包含首度合作的LINE Bank及樂天銀行兩家純網銀，提供用戶更多元化的選擇；LINE Pay觀察發現，LINE Pay貸款平台特別受到喜愛數位化服務、追求便利與重視高自主性的20-40歲用戶青睞，這群用戶善於比較各家銀行貸款方案與優惠條件，透過LINE Pay貸款平台一站搜尋不僅可節省至各銀行查詢與比較的時間，選定方案後更可直接連結至銀行完成線上申辦，迅速取得所需資金。

因應繳稅季到來，中國信託商業銀行、台北富邦銀行、滙豐銀行、凱基銀行及聯邦銀行針對LINE Pay用戶推出包含低利率、0元開辦費等獨家專案。中國信託商業銀行提供LINE Pay用戶年利率0.01%起優惠，最高可貸NT$300萬，申請到撥款最快3分鐘；台北富邦銀行推出LINE Pay用戶限定之0元開辦費及年利率​前二期0.06%專案，簽約後最快10分鐘撥款；滙豐銀行提供LINE Pay用戶0元開辦費及年利率​前三期0.1%專案；凱基銀行提供LINE Pay用戶享開辦費0元起、一段式利率1.58%起；聯邦銀行推出LINE Pay用戶手續費NT$468起專案，標榜免綁約且隨借隨還。

LINE Pay貸款平台更首度與LINE Bank及樂天銀行兩家純網銀合作提供貸款方案供用戶挑選，LINE Bank提供一段式利率1.68%起，利率截止日為5月31日，開辦費NT$488元，核貸後最快3分鐘撥款，綁約期只要1個月；樂天銀行推出一段式年利率1.65%起專案，最高可貸NT$500萬，開辦費均一價NT$1000元，完成申請及撥款後，還可加碼抽Electrolux空氣清淨機。各銀行詳細貸款專案內容請以LINE Pay貸款平台最新公告為準。