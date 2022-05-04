京城銀前四月EPS 0.19元 利息與手續費收益雙位數成長

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

京城銀行（2809）自結4月獲利，受惠回收綠能呆帳3.46億元挹注，以及放款成長帶動利息淨收益與手續費收入呈現雙位數成長，使得京城銀4月單月獲利虧轉盈，累計前四月稅後純益2.12億元，累計每股稅後純益（EPS）0.19元。

不過，3月單月京城銀因俄烏戰爭衝擊，提列俄債相關預期信用損失多達12.45億元，吃掉不少獲利，導致3月單月稅後淨損4.89億元，因此4月獲利雖虧轉盈，但累計前四月稅後純益仍較去年同期衰退93%，有待後續追趕。

資產品質方面，京城銀仍維持大幅優於同業平均的優異水準，截至4月底止，全行逾放比0.02%、備抵呆帳覆蓋率7,193.58%，總放款覆蓋率1.50%。

京城銀自結4月單月稅前盈餘2.66億元，稅後純益1.75億元，京城銀表示，4月放款動能良好、年成長達13%，利息和手續費淨收益均較去年同期成長超過一成，加上有綠能呆帳回收3.46億元，因此部分抵銷了資本市場衝擊導致的金融資產評價損失。不過，4月單月獲利仍較去年同月衰退約七成。

京城銀行 綠能

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