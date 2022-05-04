快訊

獨／遭徐巧芯爆快篩劑與綠營有關 蔡煌瑯胞兄回應了

估北市3天後破萬 柯文哲：全台增至3、4萬確診數會黑掉

南山人壽擬配0.44元現金股利 配發率10.2%

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

南山人壽董事會決議，擬配發0.44元現金股利，為潤成投資控股2011年8月入主南山人壽11年來，首次配發「現金股利」，仍須金管會保險局核准。

南山人壽副董事長尹崇堯今年3月28日與媒體餐敘時已經預告，南山人壽會向金管會提出申請配發現金股利。當日壽險業界已經預估，南山人壽的配發率在10%至11%之間。

南山人壽目前股本1,382億餘元，以配現0.44元計算，現金股利配發金額約60.8億餘元，占南山人壽去年每股稅後純益4.32元、稅後純益596.93億元的比率，均為10.2%，本次董事會決議結果，可謂符合預期。

國泰人壽已率先於今年3月11日公告，擬上繳母公司國泰金控現金股利239億餘元，占國壽去年稅後純益21.2%，為已公告的壽險公司當中，擬配發比率最高。

富邦人壽也於4月27日公告，擬上繳母公司富邦金控現金股利155.78億元，占富壽去年稅後純益比率15.28%。

台灣人壽也在4月27日公告，擬分上繳母公司中信金控現金股利36.93億餘元，占台壽去年稅後純益比率15.97%。

上述壽險公司擬分配股東之現金股利金額，都尚待金管會保險局同意。

股利 南山人壽 金管會

延伸閱讀

防疫險狂賠擬准動用準備金 蔡易餘：金管會非保險業圍事

防疫險理賠風暴圈擴大 金管會急對產險業做壓力測試

防疫險今年來出險9億元

光洋科條款最快7月上路 金管會禁以臨時動議解任董座

相關新聞

快篩陽若視同確診保單怎理賠？ 業者：仍須醫院開立證明

近期國內確診數激增，衛福部近2日將先公布「快篩陽視為確診」適用對象。產險業者認為，這部分確實可能造成保護混淆，但保單理賠...

遲未收到確診證明「免驚」 防疫險2年內皆有請求權

本土確診病例大增，不少民眾確診後，卻遲遲沒有拿到確診證明或居家隔離通知書，憂心投保的防疫保單恐無法理賠。不過民眾其實「免...

疫情升溫 國泰人壽停售5張法傳住院保單

新冠疫情升溫，多家產壽險公司陸續停售防疫險或涵蓋法定傳染病住院給付的健康險，國泰人壽加入行列，五張法傳住院健康險，賣到今...

利變壽保單遭下架 台新金總座林維俊：會虛心檢討

台新金控（2887）子公司台新人壽的美元利變型保單「金豐盛」日前遭金管會勒令下架，台新人壽今舉辦第1季線上法說會，台新金...

觀望氣氛濃厚 新台幣匯率升0.5分收29.525元

聯準會利率會議決策出爐前，市場觀望氣氛濃厚，新台幣兌美元匯率今（4）日以29.525元作收，升值0.5分，台北外匯經紀公...

鎖定升息商機 各大銀行推外幣優利專案搶市

因應美元升值、升息趨勢，在利率升高且市場不確定增加下，部分民眾開始減碼股市部位，鎖定高利率定存，搶先搭上升息列車。金融業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。