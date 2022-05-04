南山人壽擬配0.44元現金股利 配發率10.2%

南山人壽董事會決議，擬配發0.44元現金股利，為潤成投資控股2011年8月入主南山人壽11年來，首次配發「現金股利」，仍須金管會保險局核准。

南山人壽副董事長尹崇堯今年3月28日與媒體餐敘時已經預告，南山人壽會向金管會提出申請配發現金股利。當日壽險業界已經預估，南山人壽的配發率在10%至11%之間。

南山人壽目前股本1,382億餘元，以配現0.44元計算，現金股利配發金額約60.8億餘元，占南山人壽去年每股稅後純益4.32元、稅後純益596.93億元的比率，均為10.2%，本次董事會決議結果，可謂符合預期。

國泰人壽已率先於今年3月11日公告，擬上繳母公司國泰金控現金股利239億餘元，占國壽去年稅後純益21.2%，為已公告的壽險公司當中，擬配發比率最高。

富邦人壽也於4月27日公告，擬上繳母公司富邦金控現金股利155.78億元，占富壽去年稅後純益比率15.28%。

台灣人壽也在4月27日公告，擬分上繳母公司中信金控現金股利36.93億餘元，占台壽去年稅後純益比率15.97%。

上述壽險公司擬分配股東之現金股利金額，都尚待金管會保險局同意。