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土銀主辦綠河1.95億美元聯貸案 今完成簽約

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

土地銀行統籌主辦綠河股份有限公司聯貸案，已成功完成募集。本案經各銀行踴躍參貸超額認購達108%，最終以1.95億美元結案，並於5月4日簽訂聯合授信合約。

土銀表示，本案資金用途為償還金融機構借款、償還2017年發行之公司債及充實營運資金，募集3年期總金額1.95億美元聯貸案，由土地銀行擔任統籌主辦銀行，臺灣銀行、華南銀行、臺灣企銀及彰化銀行等行庫共同參與，顯見各銀行對於該公司長期務實經營均予認同與肯定。

綠河股份有限公司以天然橡膠實木板材加工起家，因看好塑合板市場發展潛力，且意識到塑合板生產可提高木材使用率，加上泰國為橡膠木資源最密集地區，具有原物料取得優勢，該公司以優良企業化管理及技術優勢，轉型投入塑合板自動化生產，目前已成為亞洲第一家結合塑合板與實木板材產製之泰國外資企業。

土銀表示，塑合板產品應用廣泛，主要用於系統家具、廚衛家具、綠色建築及環保複合式建材等。綠河公司將原作為燃料之橡膠木下腳料（樹根、樹皮等）再生製成塑合板，使資源循環利用，對自然環境達到綠色永續發展。同時近年積極推廣ESG至生產面，除引進最新型低耗能之連續式壓機生產設備外，亦為東南亞首家採用濕式靜電除塵淨化系統（WESP）之塑合板企業，並將生產過程中可能排放之粉塵、廢氣加以淨化及回收，使粉塵排放量大幅低於泰國當地標準，且回收淨化之粉塵亦可供作燃料，降低使用石化燃料對環境之汙染，由此可見該公司大力響應全球重視之環保議題。

土地銀行 聯貸案

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