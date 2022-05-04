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瑞銀調查：有錢投資人關注俄烏戰爭 但不更動投資組合

經濟日報 / 記者張瀞文／即時報導

瑞銀集團最新一季「投資者情緒調查」顯示，高淨值投資者仍深切關注烏克蘭戰爭對全球經濟和通貨膨脹上漲的影響。92%的投資者預期戰爭會加劇通膨，超過半數投資者認為通膨將持續超過12個月。

調查於3月30日至4月22日期間進行，對象為全球14個市場的2,644 名投資者和1,084名企業主。投資者的可投資資產至少100 萬美元，企業主的年收入至少100 萬美元，且除自身外至少雇用一名員工。

調查發現，半數受訪投資者表示，市場波動性高於平時。大多數投資者預測戰爭會對經濟造成負面影響，66%預計能源價格會上漲，64%預計全球形勢會更加不穩定，60%的人擔心網路攻擊會增加。

然而，投資者尚未調整自己的投資組合，要等到市場進一步下跌才會調整。當下許多人更傾向於考慮購買黃金、國內股票和石油。科技和能源仍然是當前市場環境中最具吸引力的產業。

瑞銀全球財富管理聯席總裁兼瑞銀歐洲、中東及非洲區總裁康恩（Iqbal Khan）表示，對於此次數十年來最大的人道主義危機，全球投資者明顯擔憂對個人和經濟的影響。戰爭的長期經濟影響難以評估，但大多數投資者仍對股市前景持樂觀態度，對自己的多元投資組合充滿信心。

在亞洲，投資者對所在地區股票的六個月前景保持樂觀，對整體經濟形勢同樣看好。在未來六個月計畫增加投資的人數方面，比例略有下降（兩個百分點）。在中國大陸，疫情依然是許多人關注的問題（45%），但在整個亞太地區，該比例普遍下降（本季為 47%，上一季為 51%）。

瑞銀集團 通膨

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