遲未收到確診證明「免驚」 防疫險2年內皆有請求權

本土確診病例大增，不少民眾確診後，卻遲遲沒有拿到確診證明或居家隔離通知書，憂心投保的防疫保單恐無法理賠。不過民眾其實「免驚」，產險公會今說明，依據保險法規定，被保險人對於保險契約的請求權，自可申請日（即確診日或居家隔離始日）起算，有2年的請求權時效，因此短時間的等待證明文件，絕無影響權益，或無法理賠情況。

產險公會今表示，因為確診數激增，使各地方政府衛生單位開立確診證明或居家隔離通知單的處理量能受到嚴重考驗，導致證明文件所需作業期間加長，而消費者有投保防疫保單者，為申請理賠證明之需，而有是否造成無法理賠憂心，也因此造成各地方政府衛生單位很大壓力。

為避免保戶擔憂，公會發出3點說明，第1，依據保險法第65條之規定，被保險人對於保險契約之請求權，自可申請日（即確診日或居家隔離始日）起算，有2年的請求權時效，故短時間的等待證明文件，絕無影響權益，或致使無法理賠情況。

第2，若民眾為求心安，於獲知保險事故發生時，而尚未取得證明文件之前，即向所投保之保險公司申請，保險公司受理後，也會等理賠證明文件補齊後辦理理賠，不致權益受損。

第3，綜合上述說明，盼消費大眾，對於保單權益部分，不必因短期之遲延，而有太多的顧慮，相關權益保障，法令已有規定，保險公司對於保險契約亦有依契約條款履約之義務。

至於保戶若已解隔離要申請理賠，也要特別留意須出具那些文件才可申請。磊山保經協理石璧珍說明，若防疫保單中有隔離補償金，保戶就須提供「隔離通知書」給保險公司做為理賠申請文件；若確診或被匡列隔離，依現行作業，衛生單位會發隔離通知書，目前大多為簡訊所附電子式隔離通知書連結，建議收到後3日內點入並下載，以免超過下載期限。

她也強調，雖然目前已縮短居家隔離時間為3+4新制，但日後只要收到衛生主管機關開立的相關隔離證明，也不會影響既有防疫保單原有隔離費用補償保障的理賠。

若遲遲未收到居家隔離通知書，也可聯絡當地衛生單位協助；未來若衛生單位有調整作法，保險公司也會向相關單位確認調整作法內容後，配合調整以合適隔離證明文件替代隔離通知書申辦理賠。