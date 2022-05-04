快篩陽若視同確診保單怎理賠？ 業者：仍須醫院開立證明

近期國內確診數激增，衛福部近2日將先公布「快篩陽視為確診」適用對象。產險業者認為，這部分確實可能造成保護混淆，但保單理賠還是回歸到保單條款，必須有醫療院所開立的確診證明，才可申請領賠。

中央宣布快篩陽性者才可到急診做PCR，但醫療量能還是滿載，衛福部長陳時中今指出，這2天會先公布「快篩陽視為確診」適用對象，以居家隔離等風險較高對象優先。

對於此政策，產險業者坦言，這個很可能讓保戶很困惑，自行快篩後呈現陽性，假如日後視同確診，如何申請理賠恐怕會是一大問題。

但業者強調，指揮中心放寬措施，主要是要降低醫療量能的決策，而防疫保單理賠，還是回歸到保單條款的精神，確診要申請理賠，還是要有醫療院所開立的確診證明。

業者解釋，畢竟快篩準確率並非百分之百，各廠牌快篩試劑原理也不同，很可能出現假陽性等情況，甚至也可能衍生保戶造假，保險公司並非不賠，而是考量到沒辦法認定，因此，還是要有相關證明才可理賠。

另，防疫政策似乎也正走向「以篩代隔」措施，屆時防疫保單賠不賠也成大問題。產險業者同樣強調，「保單條款寫得很清楚，可能就沒辦法理賠」，還是回歸保單條款去認定，有隔離通知書就可申請理賠，反之，沒有隔離通知書就無法理賠。

金管會保險局主秘蔡火炎也說，涉及到政府的防疫政策，防疫政策是否真走向「以篩代隔」目前還未確定，但保單理賠涉及到保險契約條款約定，「一切依照保單條款，不會再放寬解釋」，未來政策有任何改變，產險公會將適時對外說明。