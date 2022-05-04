快訊

獨／遭徐巧芯爆快篩劑與綠營有關 蔡煌瑯胞兄回應了

估北市3天後破萬 柯文哲：全台增至3、4萬確診數會黑掉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

快篩陽若視同確診保單怎理賠？ 業者：仍須醫院開立證明

聯合報 / 記者巫其倫戴瑞瑤／台北即時報導
中央宣布快篩陽性者才可到急診做PCR，但醫療量能還是滿載。記者曾原信／攝影
中央宣布快篩陽性者才可到急診做PCR，但醫療量能還是滿載。記者曾原信／攝影

近期國內確診數激增，衛福部近2日將先公布「快篩陽視為確診」適用對象。產險業者認為，這部分確實可能造成保護混淆，但保單理賠還是回歸到保單條款，必須有醫療院所開立的確診證明，才可申請領賠。

中央宣布快篩陽性者才可到急診做PCR，但醫療量能還是滿載，衛福部長陳時中今指出，這2天會先公布「快篩陽視為確診」適用對象，以居家隔離等風險較高對象優先。

對於此政策，產險業者坦言，這個很可能讓保戶很困惑，自行快篩後呈現陽性，假如日後視同確診，如何申請理賠恐怕會是一大問題。

但業者強調，指揮中心放寬措施，主要是要降低醫療量能的決策，而防疫保單理賠，還是回歸到保單條款的精神，確診要申請理賠，還是要有醫療院所開立的確診證明。

業者解釋，畢竟快篩準確率並非百分之百，各廠牌快篩試劑原理也不同，很可能出現假陽性等情況，甚至也可能衍生保戶造假，保險公司並非不賠，而是考量到沒辦法認定，因此，還是要有相關證明才可理賠。

另，防疫政策似乎也正走向「以篩代隔」措施，屆時防疫保單賠不賠也成大問題。產險業者同樣強調，「保單條款寫得很清楚，可能就沒辦法理賠」，還是回歸保單條款去認定，有隔離通知書就可申請理賠，反之，沒有隔離通知書就無法理賠。

金管會保險局主秘蔡火炎也說，涉及到政府的防疫政策，防疫政策是否真走向「以篩代隔」目前還未確定，但保單理賠涉及到保險契約條款約定，「一切依照保單條款，不會再放寬解釋」，未來政策有任何改變，產險公會將適時對外說明。

防疫保單 理賠 產險

延伸閱讀

新光壽險員賣「付100萬賺20萬」保單涉詐 40萬交保

防疫險居隔、確診證明遲到了不能賠？產險公會提3說明

防疫險理賠風暴圈擴大 金管會急對產險業做壓力測試

防疫險今年來出險9億元

相關新聞

快篩陽若視同確診保單怎理賠？ 業者：仍須醫院開立證明

近期國內確診數激增，衛福部近2日將先公布「快篩陽視為確診」適用對象。產險業者認為，這部分確實可能造成保護混淆，但保單理賠...

遲未收到確診證明「免驚」 防疫險2年內皆有請求權

本土確診病例大增，不少民眾確診後，卻遲遲沒有拿到確診證明或居家隔離通知書，憂心投保的防疫保單恐無法理賠。不過民眾其實「免...

疫情升溫 國泰人壽停售5張法傳住院保單

新冠疫情升溫，多家產壽險公司陸續停售防疫險或涵蓋法定傳染病住院給付的健康險，國泰人壽加入行列，五張法傳住院健康險，賣到今...

利變壽保單遭下架 台新金總座林維俊：會虛心檢討

台新金控（2887）子公司台新人壽的美元利變型保單「金豐盛」日前遭金管會勒令下架，台新人壽今舉辦第1季線上法說會，台新金...

觀望氣氛濃厚 新台幣匯率升0.5分收29.525元

聯準會利率會議決策出爐前，市場觀望氣氛濃厚，新台幣兌美元匯率今（4）日以29.525元作收，升值0.5分，台北外匯經紀公...

鎖定升息商機 各大銀行推外幣優利專案搶市

因應美元升值、升息趨勢，在利率升高且市場不確定增加下，部分民眾開始減碼股市部位，鎖定高利率定存，搶先搭上升息列車。金融業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。