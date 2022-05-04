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綠河1.95億美元聯貸案 土銀主辦

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

土地銀行統籌主辦綠河股份有限公司聯貸案，已成功完成募集。土銀指出，本案經各銀行踴躍參貸超額認購達108%，最終以1.95億美元結案，並於5月4日簽訂聯合授信合約。

土銀指出，本案資金用途為償還金融機構借款、償還2017年發行之公司債及充實營運資金，募集3年期總金額美元1.95億元聯貸案，由土地銀行擔任統籌主辦銀行，台灣銀行、華南銀行、台灣企銀及彰化銀行等行庫共同參與，顯見各銀行對於該公司長期務實經營均予認同與肯定。

綠河公司以天然橡膠實木板材加工起家，因看好塑合板市場發展潛力，且意識到塑合板生產可提高木材使用率，加上泰國為橡膠木資源最密集地區，具有原物料取得優勢，該公司以優良企業化管理及技術優勢，轉型投入塑合板自動化生產，目前已成為亞洲第一家結合塑合板與實木板材產製之泰國外資企業。

塑合板產品應用廣泛，主要用於系統家具、廚衛家具、綠色建築及環保複合式建材等。該公司將原作為燃料之橡膠木下腳料(樹根、樹皮等)再生製成塑合板，使資源循環利用，對自然環境達到綠色永續發展。同時近年積極推廣ESG至生產面，除引進最新型低耗能之連續式壓機生產設備外，亦為東南亞首家採用濕式靜電除塵淨化系統(WESP)之塑合板企業，並將生產過程中可能排放之粉塵、廢氣加以淨化及回收，使粉塵排放量大幅低於泰國當地標準，且回收淨化之粉塵亦可供作燃料，降低使用石化燃料對環境之汙染，由此可見該公司大力響應全球重視之環保議題。

土銀近年積極轉型，除原有之不動產核心業務外，持續推動「5+2新創重點產業」、「新南向」、「都市更新」及「危老建物重建」等融資業務。此外，台灣土地銀行亦大力推動綠能產業融資，與綠色及永續發展產業攜手共創經濟新動能。未來仍將持續以積極、穩健及多元發展之方向，朝全方位優質金融機構目標前進。

台灣土地銀行 土銀 聯貸案 ESG

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