鎖定升息商機 各大銀行推外幣優利專案搶市

因應美元升值、升息趨勢，在利率升高且市場不確定增加下，部分民眾開始減碼股市部位，鎖定高利率定存，搶先搭上升息列車。金融業者也積極反映國際市場動態，趁勢搶攻外幣商品，紛紛推出美元優利定存專案搶市，華南銀行推出1年期年息1.35%專案，台新銀行6個月期的美元專案，平均優惠年息可達1.7%。

美國聯準會（Fed）3月會議紀錄釋出對於升息、縮表的看法，Fed官員預估，聯準會將最早於5月啟動縮表，以冷卻40年來最熱通膨。此外，聯準會3月最終決議升息1碼（0.25個百分點），但依據芝加哥商品交易所(CME)聯邦基金利率期貨報價，目前市場預期聯準會5月及6月都將再升息2碼。

Fed升息、通膨壓力加重下，為美元走強提供支撐力道，華南銀行分析，當前經濟環境變化仍大，可將部分閒置資金布局在強勢貨幣，運用美元優利定存進行資金配置，可享有穩定收益並保留運用彈性。

全球進入升息循環，各銀行也積極反映國際市場動態。華南銀行表示，針對中小企業及個人戶客群，推出6個月期年息1.15%、1年期年息1.35%的限時限量美元優利定存專案，且不用搭配理財產品，只要是個人戶或中小企業以新台幣結購美元存款，單筆最低承作金額自5000美元起，即可享有6個月期年息1.15%、1年期年息1.35%的優惠美元定存利率，不限承作筆數，換匯享優利，此專案優於市面上美元優利定存專案，專案自即日起至6月底或額滿即提前截止。

台新銀行則表示，先前已在3月Fed升息決議前，推出升息版的「階GO利外幣定存專案」，當時成為市場最先反應升息的外幣專案，現又於Fed開會決議前，推出利率加碼版的「階GO利II外幣定存專案」，美元最高階年息一舉來到3.1%。

台新說明，本次除美元及人民幣，也加碼推出澳幣，提供民眾更多元的貨幣選擇，且承作門檻也很親民，只要原幣(美元、澳幣、人民幣)1000元(含)以上即可申辦，專案一樣提供「階梯式」優惠利率。

舉例來說，美元單筆承作10萬元，存滿3個月平均優惠年息可達1.6%(第1個月年息0.8%、第2個月年息0.9%、第3個月年息3.1%)；而6個月期的美元專案，單比承作美元1000元(含)以上，存滿6個月平均優惠年息可達1.7%(第1至2個月年息1.2%、第3至4個月年息1.9%、第5至6個月年息2.0%)。