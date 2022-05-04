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疫情升溫 國泰人壽停售5張法傳住院保單
新冠疫情升溫，多家產壽險公司陸續停售防疫險或涵蓋法定傳染病住院給付的健康險，國泰人壽加入行列，五張法傳住院健康險，賣到今(4)日中午12時。
這五張健康險分別為：三倍醫靠住院醫療定期保險、增實在自負額住院醫療健康保險附約、逸定安心住院醫療定期健康保險、真好安心住院醫療終身保險、溢起安心住院醫療健康保險附約。
壽險業者指出，涵蓋法定傳染病保險金給付的健康險，罹患法定傳染病且住院，就有5,000至3萬元不等的一次性給付。
隨著新冠疫情升溫，壽險業者評估理賠風險攀升，壽險公司均將響應金管會政策，朝罹患法定傳染病且「重症」住院，或因此住進加護病房，才會給付保險金來推出新的保單。
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