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台康生技上櫃二年 列入公司治理評鑑最佳前5%企業

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

台康生技（6589）今（5）日表示，從疫情以來，台康生技協助國內外抗疫，不論快篩試劑合作及疫苗生產均搶第一，照護員工更是業界模範生。台康生技同時參與上市櫃公司治理評鑑第二年即名列上櫃公司最佳前5%企業。公司成立近十年，公司經營從不遺漏落實企業社會責任。

台康生技從疫情初始，即在短時間內協助國內生技藥廠COVID-19次蛋白疫苗之生產製程開發與製造，並提供超過數百萬劑疫苗供國內外施打，並與兩家生技公司共同合作開發COVID-19 抗原快篩試劑開發及獲得國內、外緊急使用許可，三方合作合約已於110年12月31日到期，但仍可持續銷售產品。

同時， 台康生技在疫情初期時，即提供台康的載體蛋白CRM197給國內外疫苗開發的學研及業界使用，優化以醣蛋白或是合成胜肽為抗原的疫苗計畫。公司端對於抗疫投入大量的資源與人力以利加速發展相關技術與量產服務，希望盡快為社會大眾貢獻己力。

台康生技表示，疫情蔓延至今已長達兩年多，近期確診數更是不斷攀升，台康為力求讓員工安心工作，早已從110年6月起每周一到二次讓員工及進入廠區之協力廠商進行快篩檢測，以維護同仁健康及公司廠區零風險，截至4月底員工已進行超過70次快篩，防疫相關費用及各類防疫用品皆持續由公司負擔；台康公司也在快篩緊缺之際，開放員工適量購買，讓員工及家人免於憂心無快篩試劑購買等問題。

台康生技近年來，在自有藥品研發及CDMO業務皆有重大進展，相當感謝員工長時間投注心力，努力達成公司既定目標，也已陸續實施多項業界首創之員工福利政策，每周免費快篩即是其中之一；近日由台灣證交所及櫃買中心所公布之110年（第8屆）公司治理評鑑，台康第二年參與評鑑即名列上櫃組最佳之前5％企業，落實照護員工即是實踐企業社會責任之最佳具體作為。

台康生技 疫苗 疫情

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