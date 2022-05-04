近7成女性最擔心三健康問題 專家教一招挑選保障最合適

近年來疫情提高了國人的健康和保障意識，母親節將至，身為家庭支柱的媽媽，無論小孩正值多大年齡，都需要完善且足夠的保障。康健人壽提醒媽媽們，依照自身需求和生活型態透過保險強化保障，也是寵愛自己的一種方式，透過幫助自己和家人打造更完善的防護網，才能安心對抗生活中的各種風險。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，歷年康健人壽360康健指數調查發現，近7成女性受訪者最擔心的健康問題包括癌症、意外、心血管疾病等，而職業婦女壓力的前3大來源，分別是個人健康、工作負擔以及家庭經濟壓力，凸顯健康和財務的影響。

邵駿崴指出，現代媽媽們擁有多元身分，既是家裡的妻子、母親、女兒，同時也是職場的員工、主管、創業者，當家庭和工作兩頭都需兼顧時，面對的負擔和壓力勢必更加沉重，擁有充足的經濟後盾，才可以讓媽媽們可以無後顧之憂的照顧家庭，同時力拼事業。

康健人壽建議不同世代的母親們，可就自己的工作生活型態或子女的成長階段，來選擇適合自己的保障方案。首先是針對上班族媽媽蠟燭兩頭燒，常在家庭和職場間奔波，所承擔的責任更重，建議可選擇享有終身保障的保險，越年輕投保，保費越低，可以更無後顧之憂的兼顧家庭和工作。

再者是全職媽媽需補足保障缺口，因無工作、無勞保、團保之類的保障，康健人壽的「新全力醫付定期保險」，一張保單即可涵蓋全方位的醫療保障和意外高額保障，至於不可忽視癌症的風險，「醫起守護防癌定期健康保險」，無論是初次罹癌或是續次罹癌皆有保障，同時結合健康外溢概念，鼓勵媽媽們在辛苦照顧家庭之餘，還是要維持健康體況，同時享有保費折扣。

隨著年齡增長，樂齡媽媽需要完整涵蓋住院、手術、醫材及身故等的全方位醫療規劃保障。康健人壽的「銀領健康定期健康保險」，就針對銀髮族身體機能退化，提供常見人工醫材購置補助，包括因為老年肌力下降骨骼退化所需的人工髖關節與人工膝關節醫材購置、視覺退化或白內障等等因素影響需要人工水晶體的置換、以及為心血管疾病高危險族群提供心臟血管支架購置補助，以減輕自費醫療支出負擔。