元大金領航永續金融 獲遠見企業社會責任獎楷模

元大金控（2885）積極實踐永續發展，將ESG(環境、社會、公司治理)理念融入企業文化與營運策略，為集團永續基石扎根，制定多項ESG方針，以金融專業回應社會需求，永續經營績效成果再次受到「遠見CSR暨ESG企業社會責任獎」肯定，獲得「綜合績效類-金融保險業」楷模獎。元大金控體察社會需求與趨勢，即時作出行動及回應，不斷進步、創新，成為引領社會和環境變革的力量，尤其在2021年捐贈1.6億元支持醫療體系，更致力維持營運不中斷，實踐普惠金融，穩定民生經濟，成為疫情下安定的力量。

與全球同步朝向2050淨零碳排邁進，元大金控關注氣候變遷議題，並將氣候風險納入投融資決策考量因子中，依循科學基礎減碳目標(SBT)，從減少自身營運的碳排做起，強化減碳路徑控制溫升1.5℃，以自我高標準力行減碳作為，元大集團目前共有五間100%綠電金融據點，並承諾2023年全集團綠電使用率達10%，並率先導入內部碳價制度計算每一個減碳行動方案成本，以科學化數據核實內部碳權；元大金控以風險與機會雙軌推動氣候相關財務揭露(TCFD)專案，全面揭露投融資碳盤查結果，協助客戶及其產業邁向低碳轉型，接軌國際發揮金融業影響力，以務實的行動支持政府淨零碳排願景。

新冠肺炎疫情導致健康和社會凝聚力不足的問題，與氣候變遷同樣名列在世界經濟論壇公布的全球風險報告中，元大金控發揮金融業的正向力量，全集團聯合捐贈1.6億元，聲援第一線醫療體系，維護防疫量能；並視察社會需求，攜手供應商打造千組愛心防疫包，提供家扶基金會扶助學童安心上學，成為疫情期間穩定社會的力量。元大金控用心守護員工，發放第一線同仁防疫津貼，並提供所有同仁有薪疫苗接種假，為確保同仁工作環境與營運場地安全，元大以豐富的疫情管理經驗，建立標準化工作流程，是全台首家通過ISO 45005疫情期間的工作安全指引認證的金融機構。

元大金控永續作為深受國際肯定，連續三年入選道瓊永續指數(DJSI)成分股雙榜，2021年更從174家參與企業中脫穎而出，勇奪綜合金融類全球第一名，是台灣首家奪得該產業類全球榜首的金融業者，優異成績締造台灣金融業在國際ESG領域的新猷。同時，為強化資訊揭露，2020年CSR報告書先於主管機關規定，主動遵循永續會計準則(SASB)，並通過會計師確信，讓投資人除了財務資訊外，也能清楚透明地看見ESG面向的永續資訊。元大金控將持續透過深化各項ESG作為，以金融專業回應社會需求，建立永續的經營管理與服務模式。