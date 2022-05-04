快訊

確診者告白／親身體驗三大政策亂象 比病毒更讓人恐慌

國民黨再提名一艱困縣市 屏東由前立委蘇清泉再披戰袍

快篩陽視同確診2天內公布 陳時中估確診高峰落在這一天

元大金領航永續金融 獲遠見企業社會責任獎楷模

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
元大金領航永續金融，獲遠見企業社會責任獎楷模。(圖為元大金控企業永續辦公室團隊，元大金控/提供)
元大金領航永續金融，獲遠見企業社會責任獎楷模。(圖為元大金控企業永續辦公室團隊，元大金控/提供)

元大金控（2885）積極實踐永續發展，將ESG(環境、社會、公司治理)理念融入企業文化與營運策略，為集團永續基石扎根，制定多項ESG方針，以金融專業回應社會需求，永續經營績效成果再次受到「遠見CSR暨ESG企業社會責任獎」肯定，獲得「綜合績效類-金融保險業」楷模獎。元大金控體察社會需求與趨勢，即時作出行動及回應，不斷進步、創新，成為引領社會和環境變革的力量，尤其在2021年捐贈1.6億元支持醫療體系，更致力維持營運不中斷，實踐普惠金融，穩定民生經濟，成為疫情下安定的力量。

與全球同步朝向2050淨零碳排邁進，元大金控關注氣候變遷議題，並將氣候風險納入投融資決策考量因子中，依循科學基礎減碳目標(SBT)，從減少自身營運的碳排做起，強化減碳路徑控制溫升1.5℃，以自我高標準力行減碳作為，元大集團目前共有五間100%綠電金融據點，並承諾2023年全集團綠電使用率達10%，並率先導入內部碳價制度計算每一個減碳行動方案成本，以科學化數據核實內部碳權；元大金控以風險與機會雙軌推動氣候相關財務揭露(TCFD)專案，全面揭露投融資碳盤查結果，協助客戶及其產業邁向低碳轉型，接軌國際發揮金融業影響力，以務實的行動支持政府淨零碳排願景。

新冠肺炎疫情導致健康和社會凝聚力不足的問題，與氣候變遷同樣名列在世界經濟論壇公布的全球風險報告中，元大金控發揮金融業的正向力量，全集團聯合捐贈1.6億元，聲援第一線醫療體系，維護防疫量能；並視察社會需求，攜手供應商打造千組愛心防疫包，提供家扶基金會扶助學童安心上學，成為疫情期間穩定社會的力量。元大金控用心守護員工，發放第一線同仁防疫津貼，並提供所有同仁有薪疫苗接種假，為確保同仁工作環境與營運場地安全，元大以豐富的疫情管理經驗，建立標準化工作流程，是全台首家通過ISO 45005疫情期間的工作安全指引認證的金融機構。

元大金控永續作為深受國際肯定，連續三年入選道瓊永續指數(DJSI)成分股雙榜，2021年更從174家參與企業中脫穎而出，勇奪綜合金融類全球第一名，是台灣首家奪得該產業類全球榜首的金融業者，優異成績締造台灣金融業在國際ESG領域的新猷。同時，為強化資訊揭露，2020年CSR報告書先於主管機關規定，主動遵循永續會計準則(SASB)，並通過會計師確信，讓投資人除了財務資訊外，也能清楚透明地看見ESG面向的永續資訊。元大金控將持續透過深化各項ESG作為，以金融專業回應社會需求，建立永續的經營管理與服務模式。

元大金控 ESG 疫情

延伸閱讀

減碳大考 中小企沒錢沒人

評鑑績效 分四等級

中信金 獲CSR公益推動首獎

國泰績優 領航氣候金融

相關新聞

防疫險居隔、確診證明遲到了不能賠？產險公會提3說明

國內疫情急遽升溫，確診數連日破萬例，使得衛生單位來不及開立確診證明或居家隔離通知單，許多民眾擔憂一時拿不到理賠所需的文件...

防疫險狂賠擬准動用準備金 蔡易餘：金管會非保險業圍事

新冠肺炎疫情升溫，染疫人數屢創新高，連帶許多民眾也被匡列隔離，防疫保單對產險公司壓力與日俱增。金管會主委黃天牧說，必要時...

疫情下即食品熱銷 新安東京海上產搶「自煮」商機

疫情蔓延催生「自煮人口」，帶動相關即食商品銷售飛速增長，但從產地到餐桌，各環節若稍有不慎，意外就會出現；新安東京海上產險...

公勝GOGO保寵物險推薦王 五家毛小孩保險一次選

根據保發中心的統計，2021年寵物險的相關保費收入已超過新台幣1.6億元，較2020年保費收入成長112%。隨著市場上寵...

啟動善的循環 中信愛接棒得獎

中信銀行攜手中信慈善基金會推動「愛接棒計畫」，今年獲第十八屆遠見雜誌「ＣＳＲ暨ＥＳＧ企業社會責任獎」傑出方案「公益推動組...

長期深耕育才 玉山獲兩項殊榮

第十八屆遠見雜誌ＣＳＲ暨ＥＳＧ企業社會責任獎昨舉辦頒獎典禮，玉山金控獲「綜合績效｜金融保險業」楷模獎，子公司玉山銀行則以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。