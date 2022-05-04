防疫險居隔、確診證明遲到了不能賠？產險公會提3說明

國內疫情急遽升溫，確診數連日破萬例，使得衛生單位來不及開立確診證明或居家隔離通知單，許多民眾擔憂一時拿不到理賠所需的文件，進而無法請領防疫保單的理賠金，產險公會今（4）日提出3點說明，保險契約請求權有2年時效，且在尚未取得證明文件前，即可向保險公司申請，待理賠文件補齊後辦理理賠，因此短時間的等待證明文件，並不會出現無法理賠的狀況。

產險公會表示，國內疫情確診數急速攀升，致使各地方政府衛生單位開立確診證明或居家隔離通知單的處理量能受到嚴重考驗，導致上述證明文件所需作業期間加長，而有投保防疫保單的消費者，為申請理賠證明之需，而有是否造成無法理賠的憂心，也因此造成各地方政府衛生單位莫大壓力。

為避免消費者有過多無謂的擔憂，產險公會對此提出三點說明。第一，依據保險法第65條的規定，被保險人對於保險契約的請求權，自得申請之日（即確診日或居家隔離始日）起算，有2年的請求權時效，因此短時間的等待證明文件，絕無影響權益，或致使無法理賠的情況。

第二，若民眾為求心安，在獲知保險事故發生時，而尚未取得證明文件之前，即向所投保的保險公司申請，保險公司受理後，會待理賠證明文件補齊後辦理理賠，不致權益受損。

第三，綜上說明，產險公會希望消費大眾，對於保單權益部分，不必因短期地遲延，而有太多的顧慮，相關權益保障，法令已有規定，保險公司對於保險契約亦有依契約條款履約的義務。