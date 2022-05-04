快訊

「打3劑疫苗、無慢性病」24歲閨密突重症去世 她震驚：生前活蹦亂跳

以篩代隔、快篩陽視同確診…防疫險會賠嗎？產險業說明白

防疫險居隔、確診證明遲到了不能賠？產險公會提3說明

經濟日報 / 記者紀佳妘／台北即時報導

國內疫情急遽升溫，確診數連日破萬例，使得衛生單位來不及開立確診證明或居家隔離通知單，許多民眾擔憂一時拿不到理賠所需的文件，進而無法請領防疫保單的理賠金，產險公會今（4）日提出3點說明，保險契約請求權有2年時效，且在尚未取得證明文件前，即可向保險公司申請，待理賠文件補齊後辦理理賠，因此短時間的等待證明文件，並不會出現無法理賠的狀況。

產險公會表示，國內疫情確診數急速攀升，致使各地方政府衛生單位開立確診證明或居家隔離通知單的處理量能受到嚴重考驗，導致上述證明文件所需作業期間加長，而有投保防疫保單的消費者，為申請理賠證明之需，而有是否造成無法理賠的憂心，也因此造成各地方政府衛生單位莫大壓力。

為避免消費者有過多無謂的擔憂，產險公會對此提出三點說明。第一，依據保險法第65條的規定，被保險人對於保險契約的請求權，自得申請之日（即確診日或居家隔離始日）起算，有2年的請求權時效，因此短時間的等待證明文件，絕無影響權益，或致使無法理賠的情況。

第二，若民眾為求心安，在獲知保險事故發生時，而尚未取得證明文件之前，即向所投保的保險公司申請，保險公司受理後，會待理賠證明文件補齊後辦理理賠，不致權益受損。

第三，綜上說明，產險公會希望消費大眾，對於保單權益部分，不必因短期地遲延，而有太多的顧慮，相關權益保障，法令已有規定，保險公司對於保險契約亦有依契約條款履約的義務。

理賠 保險 防疫保單

延伸閱讀

防疫險理賠風暴圈擴大 金管會急對產險業做壓力測試

防疫險今年來出險9億元

以篩代隔防疫險理賠？ 防疫保單理賠產險業說明白

永豐金資本額 將增至1,800億

相關新聞

「認真工作沒用，加薪升遷都是會吵的人？」專家給建議

職場競爭學跟你想的大不同？有一位上班族到104職場診所詢問「是不是越忍耐、越認真工作，就越被老闆看不起？」，因為他發現加...

防疫險狂賠擬准動用準備金 蔡易餘：金管會非保險業圍事

新冠肺炎疫情升溫，染疫人數屢創新高，連帶許多民眾也被匡列隔離，防疫保單對產險公司壓力與日俱增。金管會主委黃天牧說，必要時...

公勝GOGO保寵物險推薦王 五家毛小孩保險一次選

根據保發中心的統計，2021年寵物險的相關保費收入已超過新台幣1.6億元，較2020年保費收入成長112%。隨著市場上寵...

啟動善的循環 中信愛接棒得獎

中信銀行攜手中信慈善基金會推動「愛接棒計畫」，今年獲第十八屆遠見雜誌「ＣＳＲ暨ＥＳＧ企業社會責任獎」傑出方案「公益推動組...

長期深耕育才 玉山獲兩項殊榮

第十八屆遠見雜誌ＣＳＲ暨ＥＳＧ企業社會責任獎昨舉辦頒獎典禮，玉山金控獲「綜合績效｜金融保險業」楷模獎，子公司玉山銀行則以...

防疫險理賠風暴圈擴大 金管會急對產險業做壓力測試

全台累計逾17萬人確診，確診率已是去年的十倍，產險業者指出，防疫險理賠風暴圈蔓延，重擊產險業者淨值、資本適足率、流動性、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。