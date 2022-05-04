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以篩代隔、快篩陽視同確診…防疫險會賠嗎？產險業說明白

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防疫險狂賠擬准動用準備金 蔡易餘：金管會非保險業圍事

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
本土確診爆增，防疫險理賠壓力山大，金管會擬祭准許業者動用準備金補虧損等四招救產 業公司。 圖／聯合報系資料照片
本土確診爆增，防疫險理賠壓力山大，金管會擬祭准許業者動用準備金補虧損等四招救產 業公司。 圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情升溫，染疫人數屢創新高，連帶許多民眾也被匡列隔離，防疫保單對產險公司壓力與日俱增。金管會主委黃天牧說，必要時將准許保險公司動用481億元準備金沖抵損失，未來理賠不再擴大解釋。

嘉義縣立委蔡易餘臉書批說，金管會是「監管保險」機構的單位，不是保險業的圍事。政府不應該成為保險業「業者豪賭後的救援莊家！」獲大批網友按讚，謝謝蔡易餘為投保民眾權益發聲。

蔡易餘說，黃天牧這種充滿專業術語的說法，對廣大購買防疫保單的老百姓聽起來不只是「霧煞煞」，更是令人非常驚恐！因為無論動用什麼準備金，都不能損失百姓投保後的權益！

蔡易餘表示，金管會是「監管保險」機構的單位，而不是保險業的圍事。「在此我要提醒金管會，應該保障弱勢消費者的權益，現在應該確立防疫保單各項保障的落實，否則當初金管會保險局就不應該通過防疫保單險的審查。」

當初這些保險業者也是因為有利可圖，才推出的相關的商業保險。「被保戶」民眾染疫也不是他們願意的，畢竟染疫這件事充滿風險，商業保險的目的，就是為了分擔民眾既存風險，政府不應該成為保險業「業者豪賭後的救援莊家」！他要求金管會守護保戶權益，要求保險公司負起責任。

網友說，「當初保險公司想賺一波，現在看到要賠錢了，就想退場，完成失去保險的功能，這種公司應該應該踢出保險業。」「投保單符合程序只待出單。結果被撤了，規則說改就改？金管會放任，有許多多和我一樣受災的無助保戶。」

保險 防疫保單 金管會

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