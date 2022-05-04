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公勝GOGO保寵物險推薦王 五家毛小孩保險一次選

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
公勝GOGO保—寵物險推薦王與寵物百分百合作，寵物保險結合全台獨家的寵物諮詢服務，左起寵物百分百執行長黃聰圍、公勝保經總經理蔡聖威、GOGO保平台負責人楊振和。圖/公勝保經提供
公勝GOGO保—寵物險推薦王與寵物百分百合作，寵物保險結合全台獨家的寵物諮詢服務，左起寵物百分百執行長黃聰圍、公勝保經總經理蔡聖威、GOGO保平台負責人楊振和。圖/公勝保經提供

根據保發中心的統計，2021年寵物險的相關保費收入已超過新台幣1.6億元，較2020年保費收入成長112%。隨著市場上寵物險商品選擇越來越多，該如何挑選呢？公勝保經（6028）率先推出一站式投保平台－寵物險推薦王，方便毛爸毛媽們能夠針對毛小孩的需求，快速找到適合毛小孩的寵物險。

「GOGO保—寵物險推薦王」是公勝保經GOGO保網路投保平台繼旅平險、意外險、汽機車強制險、疫苗險後，新推出的網路投保平台。GOGO保專案負責人楊振和表示，受惠於養寵物的人口變多，寵物險投保件數年年成長，另一主因是寵物沒有健保，除了例行的健康檢查費，一旦生病，相關的醫藥費所費不貲，若沒有寵物險理賠，飼主的經濟負擔不小。

目前投保寵物險除了向熟識保險業務員諮詢購買外，網路投保亦成為多數民眾避免與人接觸的最佳選擇。尤其是疫情增溫，透過網路投保避免人與人的接觸機會 ，相對提供較佳自我保護，也能保護家中的毛小孩。 以GOGO保—寵物險推薦王平台快速投保來說，可同時投保多家不同寵物險投保的網投平台，網站也提供簡易試算功能，可快速查找最適合毛小孩的寵物險。將陸續提供華南產險、中國信託產險、明台產險、富邦產險、兆豐產險等五家商品。

平台還與由獸醫師創辦，專注發展數位科技賦能的寵物醫療的寵物百分百攜手合作，共同推出早鳥公益優惠專案，前100位成功投保的民眾將可獲得寵物百分百提供的「寵物健康諮詢券」一張(價值100元)，可折抵寵物健康諮詢的費用，快速了解毛孩的健康程度。

寵物 產險 毛小孩

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