和泰產防疫保單核保條件新出爐 3種情況不受理投保

國內疫情爆發，民眾一窩蜂搶買防疫保單，目前各產險公司核保出現「塞車」現象，但也引發不少爭議。和泰產險今（3）日公告核保三大原則，對於尚未核保的案件，如有出現重複投保、未繳費或未檢附信用卡授權書、非本人親簽等情況，將不受理投保。

和泰產險今天在官方粉絲團上公告，因近來疫情變化快速，短期風險需求大量湧入，防疫保單銷售已達風險胃納上限，公司不得不滾動式調整風險管理方式，針對尚未核保的案件，將修改以下核保原則。

第一，已公告因風險胃納有限，基於保險提供合理經濟補償的原則，經查已投保和泰產險或同業法定傳染病保險商品者，將不受理投保。但考量業務員向保戶招攬保單的許諾，因此調整原4月30日公告核保規則第一條，同意受理已投保同業防疫險的要保申請，但僅限在和泰投保一張有效保單，且該公司受理任何一位被保險人的防疫保單仍以一張為限。

第二，未繳費、未檢附信用卡授權書，將依未完成要保行為，不受理投保。信用卡授權書資料不全以致無法完成扣繳保費者，將個別通知，未於收到通知隔日起三天內補正者，將不受理投保。

第三，要保書上要保人或被保險人簽名有疑義者，和泰產險將個別通知，未於收到通知隔日起三天內補正者，將不受理投保。

和泰產險表示，針對不受理投保的通知，將以簡訊的方式直接通知要保人；已完成繳費者，將一併辦理後續退費事宜。