風暴圈蔓延？防疫險恐重擊保險業5大面向 急做壓力測試

全台累計破17萬人確診，確診率已是去年的10倍，防疫險理賠風暴圈蔓延，重擊產險業者淨值、資本適足率、流動性、投資部位、及對產險其他業務銷售跟賠付等五大面向，金管會已要求產險業做壓力測試，模擬在最嚴峻情境下，業者得面臨多大的財務負擔。

據了解，產險業者壓力測試有五大面向，依確診率（含居家照護理賠）高低，去試算對淨值、資本適足率、流動性、投資部位、及對產險其他業務銷售跟賠付的壓力。

保險局主秘蔡火炎說，每家公司須各自對未來理賠預期，依不同情境去做壓力測試，測試結果、因應措施、後續財務狀況、及評估的增資需求，都須提報董事會，讓董事了解，金管會也會隨時掌握。

產險業者說，壓力測試主要關注三大塊，一是確診跟匡列隔離的人數比，將牽動賠付率，因目前隔離政策較紛亂，以目前防疫中心「九宮格」來看，確診理賠的壓力測試，會從過去1個人確診得匡列隔離10個人的1:10，降到僅匡列2~5個人的1:2或1:5，隔離比的賠付率下降、但確診人數仍會直線上升。

其次，帳上現金是否足以支應防疫險理賠。業者說，因目前申請理賠都會遞延，一般會遞延十天左右，換言之，如昨天確診破2萬人、業者理賠壓力可能會落在5月中，再隨確診人數直線攀升，理賠海嘯會落在5月下旬之後。

但業者得先提前因應賠付，壓力測試也包括估算帳上現金、及是否得解除投資部位，並估算向大股東拿錢、增資流程的時間。

第三，波及產險其他業務，另一家業者說，這時候可能經不起其他大案的賠付，或是再大舉擴充其他產險業務，避免對淨值或RBC造成更大衝擊。

據了解，保險局2日發函給各保險業者，要求大股東出具增資承諾，目前市場上銷售防疫險前六大的產險業者，僅有兩家沒有「富爸爸」，其中還有一家股東是日商，保險局也緊盯這兩家財務狀況。

金管會主委黃天牧已表態，防疫險理賠風險已增加保險業財務壓力，股東增資是第一要務，也准許業者申請準備金沖回填補。

一旦業者申請準備金沖回填補虧損，將是除颱風、地震等重大災情外，首度因防疫保單單一險種而申請準備金填補。

目前可申請沖回填補有重大事故及危險變動準備金兩類。依規定，重大事故特別準備金，需符合政府發布重大災情、且單一事故發生時，個別公司累計各險別自留賠款合計達3000萬元、且全體產險業各險別合計應賠付總額達20億元。

換言之，當業者想申請準備金沖回，將會由公會統計防疫險賠付總額，若達到20億元賠付總額後，再讓業者個別向金管會申請。

另一準備金是危險變動準備金，是因應各險種損失率或賠款變動異常；這兩項準備金累計達到一定水準就可以收回、彌補虧損，這兩類準備金整體產險業合計共481億元。