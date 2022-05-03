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本土確診數大爆發 防疫保單4天理賠破億元

經濟日報 / 記者紀佳妘／即時報導
據金管會統計，今年截至4月29日為止，理賠件數達2.2萬件、累計理賠金額達9.6億元。示意圖／聯合報系資料照片
據金管會統計，今年截至4月29日為止，理賠件數達2.2萬件、累計理賠金額達9.6億元。示意圖／聯合報系資料照片

國內確診數激增，防疫保單理賠潮波波湧現。據金管會今（3）日公布統計，今年截至4月29日，防疫保單理賠金額飆近9億元，且在短短4日內增加1.1億元，不過承保件數則來到227萬件，主要是產險公司核保「塞車」，4天內僅增14萬件所致。

據金管會統計，今年截至4月29日為止，整體防疫保單承保件數達343萬件、保費收入合計21.8億元，理賠件數達2.2萬件、累計理賠金額達9.6億元。

以銷售類別來看，一般法定傳染病防疫險承保件數達227萬件，保費收入達新台幣17.2億元，相比金管會先前公布至26日統計，4日內承保件數僅增加14萬件；疫苗險則銷售115.9萬件，保費收入來到4.6億元。

以一般法定傳染病防疫險承保件數先前一周增幅約40萬件來看，26日至29日增幅僅增加14萬件，出現明顯下滑走勢。金管會保險局主秘蔡火炎表示，防疫保單先前湧入大批民眾投保，產險公司出現「塞車」現象，來不及核保，使整體投保件數呈現趨緩，另外此次統計適逢51勞動節連假，因此統計天數較短，亦是可能原因之一。

另觀察防疫保單理賠概況，亦是一般法定傳染病防疫險理賠金額占大宗，理賠件數達2萬件、理賠金額達8.8億元；疫苗險理賠件數2,209件、合計理賠金額0.8億元。

相比金管會先前公布至25日統計，4天內一般法定傳染病防疫險理賠件數也增加3,489件、理賠金額增加1.1億元，顯示國內疫情急遽升溫，確診數不斷攀高，防疫保單理賠潮也波波湧現。

防疫保單 理賠

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