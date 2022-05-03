台灣也籠罩「鷹」霾 券商主管：30年公債標售恐不妙

預期我國中央銀行將跟進美國聯準會啟動新一波升息循環，近期登場標售的固定收益商品行情恐將「急凍」。在中央銀行364天期定期存單罕見「不足額發行」後，債券商主管說，17日標售的30年期公債，殖利率很有可能漲破2%大關，且不排除財政部國庫署將再祭出「截標」手段、以節省利息支出。

央行受財政部委託，將於17日標售30年期公債，金額為250億元。券商主管說，從央行今天364天期定存單利率漲破1%來看，被視為利率「天花板」的30年公債，得標利率恐怕會漲破2%大關。

券商主管說，近期IRS（利率交換）市場交易結果顯示，今年後續央行將有三次升息機會，其中6、9月的幅度都是1碼（0.25個百分點），12月則是半碼或1碼。

券商主管說，儘管這是市場交易的結果，並不代表央行一定會照單全收，卻也展現了市場對央行今年升息幅度具有強烈的預期心理，他們研判，台灣央行這次的升息行動就算比不上聯準會那麼「鷹」，卻也是我國央行歷年來非常罕見、快速且強勁的升息循環，「可能是3月意外升息1碼，讓市場有點改觀了。」

資深債券商主管表示，由於30年公債是國內期限最長的公債、利率風險較高，且主要買盤為壽險業；近期受到美國可能鷹派升息消息影響，美國10年期公債已漲破3%大關，造成明顯的「吸金」效果，預期國內壽險與投信等金融機構以及外資機構等，都會加碼匯出海外，尋求更高的投資報酬率。