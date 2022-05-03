快訊

滿月男嬰疑遭連毆數拳、皮帶鞭打 法院裁定收押台南吸毒父

緊盯北市衝鋒槍掃射案 傳警高層下令比照「館長案」偵辦

台南中崙工業區傍晚突停電 台電PO松鼠焦屍照證明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣也籠罩「鷹」霾 券商主管：30年公債標售恐不妙

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
預期我國中央銀行將跟進美國聯準會啟動新一波升息循環，近期登場標售的固定收益商品行情恐將「急凍」。示意圖／報系資料照
預期我國中央銀行將跟進美國聯準會啟動新一波升息循環，近期登場標售的固定收益商品行情恐將「急凍」。示意圖／報系資料照

預期我國中央銀行將跟進美國聯準會啟動新一波升息循環，近期登場標售的固定收益商品行情恐將「急凍」。在中央銀行364天期定期存單罕見「不足額發行」後，債券商主管說，17日標售的30年期公債，殖利率很有可能漲破2%大關，且不排除財政部國庫署將再祭出「截標」手段、以節省利息支出。

央行受財政部委託，將於17日標售30年期公債，金額為250億元。券商主管說，從央行今天364天期定存單利率漲破1%來看，被視為利率「天花板」的30年公債，得標利率恐怕會漲破2%大關。

券商主管說，近期IRS（利率交換）市場交易結果顯示，今年後續央行將有三次升息機會，其中6、9月的幅度都是1碼（0.25個百分點），12月則是半碼或1碼。

券商主管說，儘管這是市場交易的結果，並不代表央行一定會照單全收，卻也展現了市場對央行今年升息幅度具有強烈的預期心理，他們研判，台灣央行這次的升息行動就算比不上聯準會那麼「鷹」，卻也是我國央行歷年來非常罕見、快速且強勁的升息循環，「可能是3月意外升息1碼，讓市場有點改觀了。」

資深債券商主管表示，由於30年公債是國內期限最長的公債、利率風險較高，且主要買盤為壽險業；近期受到美國可能鷹派升息消息影響，美國10年期公債已漲破3%大關，造成明顯的「吸金」效果，預期國內壽險與投信等金融機構以及外資機構等，都會加碼匯出海外，尋求更高的投資報酬率。

升息 央行 公債

延伸閱讀

紅單擬納房地合一稅

兩高一低…高收債後市有撐

政策急轉彎 財政部：報稅期限延至6月30日

債券ETF買盤 低檔卡位

相關新聞

台灣也籠罩「鷹」霾 券商主管：30年公債標售恐不妙

預期我國中央銀行將跟進美國聯準會啟動新一波升息循環，近期登場標售的固定收益商品行情恐將「急凍」。在中央銀行364天期定期...

防疫險理賠衝擊產險業 過往僅地震、颱風動用過準備金

國內本土疫情暴增，產險公司防疫保單理賠恐影響產險公司財務狀況，金管會目前除要求各公司進行壓力測試、大股東增資外，產險公司...

確診數暴增 防疫保單3週理賠增逾3億元

近期國內確診數持續增加，以突破單日確診增加2萬人大關，防疫保單理賠也逐步上升中。據金管會今公布最新統計，截至4月29日，...

全球人壽建議媽媽們善用保險 打造人生五補帖

全球人壽今(3)日表示，許多媽媽在做家庭保險規畫時，都會忽略自己，優先關注先生跟小孩的部分，但其實媽媽是沒有領薪水的工作...

嘆純網銀發展 陳冲：命運多舛、跛腳的銀行

純網銀上路一週年，但市占率不滿0.1%。前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲今天針對純網銀發表看法，認為純網銀是跛腳的...

開業周年就得增資 陳冲：命運多舛的純網銀豈是類銀行？

針對部分純網銀開業一年即面臨增資壓力，行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲比喻，如果燃油車可遊走各車道，電動車只准走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。