聽新聞
test
0:00 / 0:00
確診數暴增 防疫保單3週理賠增逾3億元
近期國內確診數持續增加，以突破單日確診增加2萬人大關，防疫保單理賠也逐步上升中。據金管會今公布最新統計，截至4月29日，防疫保單理賠金額逾8.7億元，近3週就暴增逾3億元。
據金管會保險局統計，今年以來截至4月29日為止，防疫保單承保件數達227萬件，比起4月11日統計的119.4萬件，3週就暴增107.6萬件，成長率達9成；保費收入達17.2億元，比起4月11日統計的9.2億元，3週也增加8億元，成長率達8成7。
理賠部分，隨著確診人數越來越多，防疫保單理賠也將逐步增加，今年截至4月29日為止，理賠件數超過2萬件，比起4月11日統計的1.1萬件，3週就增加9000多，成長率逾8成；理賠金額也逐步攀升，截至4月29日為止，理賠金額超過逾8.7億元，比4月11日統計的5.6億元，3週就暴增3.1億元，成長率也超過5成。
此外，防疫政策似乎正走向「以篩代隔」，屆時防疫保單賠不賠？金管會保險局主秘蔡火炎表示，涉及到政府的防疫政策，防疫政策是否真走向「以篩代隔」目前還未確定，但保單理賠涉及到保險契約條款約定，「一切依照保單條款，不會再放寬解釋」，未來政策有任何改變，產險公會將適時對外說明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言