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確診數暴增 防疫保單3週理賠增逾3億元

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
據金管會今公布最新統計，今年以來截至4月29日，防疫保單理賠金額逾8.7億元，近3週就暴增逾3億元。報系資料照／記者戴瑞瑤攝影
據金管會今公布最新統計，今年以來截至4月29日，防疫保單理賠金額逾8.7億元，近3週就暴增逾3億元。報系資料照／記者戴瑞瑤攝影

近期國內確診數持續增加，以突破單日確診增加2萬人大關，防疫保單理賠也逐步上升中。據金管會今公布最新統計，截至4月29日，防疫保單理賠金額逾8.7億元，近3週就暴增逾3億元。

據金管會保險局統計，今年以來截至4月29日為止，防疫保單承保件數達227萬件，比起4月11日統計的119.4萬件，3週就暴增107.6萬件，成長率達9成；保費收入達17.2億元，比起4月11日統計的9.2億元，3週也增加8億元，成長率達8成7。

理賠部分，隨著確診人數越來越多，防疫保單理賠也將逐步增加，今年截至4月29日為止，理賠件數超過2萬件，比起4月11日統計的1.1萬件，3週就增加9000多，成長率逾8成；理賠金額也逐步攀升，截至4月29日為止，理賠金額超過逾8.7億元，比4月11日統計的5.6億元，3週就暴增3.1億元，成長率也超過5成。

此外，防疫政策似乎正走向「以篩代隔」，屆時防疫保單賠不賠？金管會保險局主秘蔡火炎表示，涉及到政府的防疫政策，防疫政策是否真走向「以篩代隔」目前還未確定，但保單理賠涉及到保險契約條款約定，「一切依照保單條款，不會再放寬解釋」，未來政策有任何改變，產險公會將適時對外說明。

防疫保單 理賠 疫情 新冠肺炎 COVID-19

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