央行1年定存單標售寫三驚奇 銀行主管：五月雪般冷颼颼

美國鷹派升息效應波及台灣。市場預期，我國中央銀行可能跟進美國大幅升息，使央行定存單等固定收益商品魅力大減；央行今（3）日標售364天期定存單，結果寫下三大驚奇，首先是睽違近15年來首度「截標」、採不足額發行，其次是投標倍數僅一倍，為歷史新低，以及得標利率飆破1%，創近11年新高紀錄。

銀行資調主管分析，央行今日標售364天期定存單，結果令市場跌破眼鏡。受到央行今年可能跟進美國大幅升息的預期心理影響，國內外金融機構參與標售時意興闌珊，導致本期定存單的投標倍數跌至一倍，為歷史最低水準。

「市場預期未來我國利率會提高，現在去標一個長達1年期的固定收益商品，等於是鎖住較低的利率、住進了『套房』，這是央行364天期定存單乏人問津的主因」，銀行主管說。

銀行主管指出，因金融機構參與標售不積極，致364天期定存單利率大幅飆高，央行為避免損失太多利息，決定採取「截標」手段，最後僅發行1692.4億元，但即使截標，得標利率仍大幅攀升至1.006%，漲破1%大關，創近11年來的新高水準。

債券商主管說，除預期央行升息外，今年以來外資大幅撤出，加上適逢繳稅季節，市場資金略緊，也是央行364天期定存單標售不佳的主因。

券商主管說，過去外資大幅匯入時，往往企圖「股匯兩頭賺」，一部分資金前進股市，另一部分資金會停泊在央行定存單或短期公債上，坐等新台幣匯率升值賺匯差，在此背景下，外資會壓低利率競標這些固定收益商品，進而導致央行定存單與短期公債變得炙手可熱、利率也不斷探底。

不過，今年以來市場氛圍明顯反轉，受到美國鷹派升息、美債殖利率大幅彈升影響，外資源源不絕匯出，台股指數與新台幣匯率每況愈下。如今，少了外資的捧場、內資也不買單，讓央行今天的定存單標售行情猶如下了場「5月雪」般冷颼颼、金融圈也議論紛紛。