保單依家庭階段做規劃 四大跨世代媽媽需求大不同

一年一度的母親節即將到來，保誠人壽提醒，每天為家庭付出的媽媽們，在這重要的節日，更要好好愛自己，照顧好自己，才能照顧所愛的家人，建議媽媽們藉由檢視需求、家庭風險承受度、整體家庭經濟狀況及資產配置比例，為自己及家人規劃適切的保險商品，以建構幸福方程式。

保誠人壽表示，天下的媽媽都是一樣的，為家庭、為子女付出心力，但是所需要的保障卻因人而異，隨著家庭結構的改變，每個媽媽的生活重心也不盡相同，所需要強化的保障重點也不一樣，並針對以下幾個族群的媽媽提出對家庭保障的規畫建議。

首先是「肩負家庭經濟責任的媽媽」，隨時代變遷，有些媽媽身兼多重角色，更擔當家庭經濟枝柱的重任。貴為家庭經濟枝柱的同時，最怕突如其來的疾病或意外影響到家庭收入，或甚至拖垮家庭經濟。對於這些媽媽而言，更要注意風險管控，除了壽險保障之外，建議媽媽們須注意強化醫療險、意外險、失能險的補強，將風險轉嫁給保險公司承擔。

再者是「家有莘莘學子的媽媽」，在栽培子女的過程中，家長給予經濟上的支持，會是孩子邁向成功的一大助力。對於家中有尚在求學階段、或將來想要培育子女出國念書的媽媽們，儲備子女教育基金會是現階段的重點，因此可以選擇分紅保單或是投資型保單，享有壽險保障之餘，可依據所需準備的資金時程選擇不同繳費期別；或是依據將來需求選擇相對應的幣別，藉由中長期的持有，安心守護家庭與子女成長。

第三是「想要樂活退休的媽媽」，已經開始為了退休生活做準備的媽媽們，建議，要未雨綢繆為退休金設立一個專屬的帳戶。媽媽們可透過線上理財工具，如保誠人壽「保幸福 誠享退」退休理財計算機，計算出每個月所需要準備的資金，並透過持續性、有紀律的理財，為將來退休生活做好準備，挑選適合自己的保險商品。另外，建議也要將退休後可能面對的醫療費用及長照風險列入考量，補足醫療險及長照險的保障，為自己的幸福退休方程式做好周全規劃。

最後是「理財有成想留給下一代的媽媽」，面對不穩定的經濟環境，以及將來通貨膨脹的風險，媽媽們會在意如何將資產傳承給下一代，讓他們擁有無憂的生活。相較於市場上其他保險商品，選擇相對穩定的分紅保險商品，不僅能有效弭平經濟市場波動的影響，更能利用分紅保單紅利共享的特性，分享保險公司的經營成果，有機會獲得保單分紅。另外，有些媽媽們會擔心子女可能因為理財不當，而面臨財務危機。保誠人壽建議媽媽們，在保險給付的選擇上，可選擇分期給付的方式，避免導致上述情況發生，讓資產傳承更安心。