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三商餐飲悠遊付全新上線 會員有吃又有拿

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
即日起，在致力打造多元化飲食的三商餐飲旗下各品牌都可以使用悠遊付。包括三商巧福、拿坡里、福勝亭、三商鮮五丼、品川蘭、BANCO、拿坡里炸雞、巧福PLUS等八大餐飲品牌。圖/悠遊卡公司提供
即日起，在致力打造多元化飲食的三商餐飲旗下各品牌都可以使用悠遊付。包括三商巧福、拿坡里、福勝亭、三商鮮五丼、品川蘭、BANCO、拿坡里炸雞、巧福PLUS等八大餐飲品牌。圖/悠遊卡公司提供

即日起，在致力打造多元化飲食的三商餐飲旗下各品牌皆可使用悠遊付。歡慶上線，悠遊付特地推出10%高額回饋活動，購買指定餐點還另有折扣優惠，無論是悠遊付會員或是悠遊卡卡友，都能同享好康。

三商餐飲在1983年以三商巧福牛肉麵專賣店起家，至今旗下品牌包括三商巧福、拿坡里、福勝亭、三商鮮五丼、品川蘭、BANCO、拿坡里炸雞、巧福PLUS等八大餐飲品牌，總店數超過380家，長期以來也跟悠遊卡密切合作，經常性推出讓卡友驚喜的優惠，在悠遊付上線後，三商餐飲也成為擁有悠遊卡、悠遊付雙支付的餐飲集團。

自5月3日起至6月30日止，在三商餐飲旗下品牌，使用悠遊付消費，單筆滿200元以上，即可享10%悠遊付回饋金，每帳戶回饋上限200元；即日起至8月31日止，憑悠遊卡或悠遊付購買指定餐點，另享折扣優惠，有吃又有拿，晚餐就決定這樣點。

悠遊付

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