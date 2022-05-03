中長線展望 逢回分批布局美創新成長+價值循環題材

富蘭克林證券投顧表示，未來一週聚焦5/3~4聯準會利率會議，市場預估將升息兩碼並宣布縮表計畫，對照目前利率期貨已反映在市場預期中，關注聯準會主席鮑爾會後記者會所釋出對後續升息步調的政策線索，根據目前利率期貨反映市場預期2022年底前聯準會將再升息超過9碼，未來三次會議將一次升息兩碼。另外，ISM指數及非農就業報告亦為重要看點，市場預估景氣及就業狀況可望維持穩健。

就企業財報方面，根據Refinitiv統計至4/28止，約47%史坦普500企業已公布財報，獲利及營收優於預期的比例分別為81%及72%，彭博統計五月份約211家史坦普500企業將公布財報，Factset統計，第一季史坦普500企業獲利預估年增6.6%，為2020年第四季以來最低增速，全年獲利預估年增10.9%，在通膨高漲、經濟成長預測下修及地緣政治變數仍存的環境下，財測展望以及原材料和薪資成本上升對利潤率的影響均為重要看點，料將牽動美股短線波動仍大，然而，隨著股市評價已重新校準，若後續貨幣政策走向的能見度提高，輔以儘管通膨率仍將維持高檔但正接近峰值，後續通膨觸頂回落有機會緩和市場擔憂，股市有望逐步回穩。

富蘭克林證券投顧表示，值此高波動的市場環境下，建議投資人核心部位首選美國價值平衡型基金，穩健型股票配置首選兼具高股利及政策受惠題材的基礎建設或公用事業產業型基金，科技股受到利率攀升影響短線承壓，但歷經這波修正後評價面趨於合理，建議已進場者耐心續抱，積極型投資人可趁修正之際分批或定期定額佈局。