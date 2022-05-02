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新台幣狂貶變得不值錢 對生活有哪些影響？

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
2021年登上「最強亞幣」寶座的新台幣，2022年走勢大逆轉，一路從去年的27字頭迅速下滑至近29.5元。示意圖／聯合報系資料照
2021年登上「最強亞幣」寶座的新台幣，2022年走勢大逆轉，一路從去年的27字頭迅速下滑至近29.5元。示意圖／聯合報系資料照

2021年登上「最強亞幣」寶座的新台幣，2022年走勢大逆轉，雖未到淪為「最弱亞幣」的地步，但一路從去年的27字頭迅速下滑至近29.5元，今年累計貶幅已超車韓元。資深匯銀主管說，匯率為雙面刃，新台幣變得不值錢有利也有弊，好處是出口報價競爭力提升，壞處則是助長進口物價，加重國內的輸入性通膨壓力。

央行強調，新台幣匯率的升貶是「雙面刃」，貶值有利出口商，但不利進口商；升值則有利於進口商，不利出口商；央行制訂匯率政策是以總體經濟為考量，無法迎合所有不同部門的需求。

匯銀主管說，新台幣匯率迅速貶值，握有大量美元或投資部位的壽險與銀行業，可望有顯著的匯兌利益入袋，不過有美元需求者，像是在海外留遊學或做生意，用新台幣購買美元的換匯成本會明顯增加。

另外，新台幣匯率大舉貶值，還有兩個「隱藏版」的影響，其一是台灣的人均GDP會因此而降低，二是可彰顯我國央行「沒有操縱匯率的嫌疑」，原本預計4月出爐、美國財政部每半年一期的匯率報告，台灣應可避免被列為匯率操縱國的嫌疑。

新台幣 台幣匯率 央行 通膨

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