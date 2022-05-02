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台灣銀行業效率停留1980年代？黃天牧駁有待斟酌空間

經濟日報 / 記者紀佳妘／台北即時報導

外媒近期報導一位台裔美籍教授在台灣的銀行辦理匯款時，出現銀行散發1980年代才有的緩慢氛圍，引起立委關注。金管會主委黃天牧今（2）日表示，從1980年到現在，台灣做了多少金融改革，本國銀行亦有進步，當然仍有改革空間，但以一位教授到銀行匯款的行為就評論與1980年代相同，仍有待斟酌的空間。

英國廣播公司（BBC）報導，一名台裔美國教授在疫情期間搬回台北，據該名教授描述，在台灣銀行辦理匯款時，需填一式三份的表格，接著行員將內容打入電腦中，後方傳來點式打印機運轉聲，散發一種1980年代才有的緩慢氣氛，引起立委關注。

金管會主委黃天牧受訪時表示，只用某個人的行為擴大解釋台灣銀行業，這樣的推論並不是很合適，過去他自己也曾到銀行匯款過，需填匯款去哪裡、匯款目的等，的確需要花一點時間。

不過，黃天牧認為，從1980年到現在，台灣做了多少金融改革，本國銀行亦有進步，當然仍有改革的空間，但拿一位教授到銀行匯款的行為，進而推論台灣銀行，與1980年代相同，「我個人不完全這樣認為」。

黃天牧也提及，身為一個監理機關，從自己一路走來，看到台灣金融體系的進步，當然不是說沒有進步的空間，但他覺得以此事就評論與1980年代相同，仍有待斟酌的空間。

黃天牧 台灣銀行 金管會

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