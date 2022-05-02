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產險業要扛住300萬人確診 金管會曝要做這三件事

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導

疫情指揮中心預估這波疫情確診可能人數恐超過300萬人，諸多立委憂心，狂賣防疫保單產險業者恐扛不住，保險局長施瓊華說，若有300萬人確診，有些業者可能需增資、過去累積帳上的準備金也可申請收回、及隔離政策做改變等三大要件下，保險業者應該還能承受住。

施瓊華說，若確診人數300萬人、確診率不到15%，但有很多情況會做改變，並非全部加總(算理賠金額)，例如隔離政策改變，加上可能前幾大公司要做準備金填補、或是增資等情況下，應該還能承受住。

若確診率超過15%，是否就需要警戒？

施瓊華說，目前防疫政策一直改變，這是假設政策不變且確診率往上，但畢竟防疫政策會調整，如5月1日後因聚餐不再匡列，會讓隔離人數變少，目前業者正針對細節跟衛福部溝通，包括釐清文件真實性等，會請業者再估計承保和理賠件數。

財委會立委今天全聚焦確診人數破百萬，防疫險理賠潮恐壓垮產險業者，金管會估計，若全台300萬人，保險公司應該還能承受，並允諾一個月內盤點各保險業者防疫險張數、再保情況並提出調查報告的損害預估。

立委費鴻泰在財委會上說，若全台確診300萬人，防疫險理賠潮會讓多少產險業者受到衝擊？若如南韓有30%確診，這時候會有幾家出問題？

金管會主委黃天牧說，目前做防疫險保單比較多者，都是前幾家大型公司或是金控下的子產險，必要時金控都要承擔子公司，若單獨小的業者，出險量有限。

保險局長施瓊華說，若300萬人確診，保險公司應該還可以承受，但若700萬人確診，這些公司在財務壓力上恐會更高。

立委鐘佳濱則以有效契約700萬件來估算，若以全台確診15%、平均每件理賠4.5萬元，全台產險業約賠付319億元，若進一步確診達30%，全台產險業賠付金額恐達638億元。

防疫保單 保險 產險

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