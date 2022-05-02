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防疫險成產險財務壓力 黃天牧：股東考量二點應會增資

經濟日報 / 記者紀佳妘／台北即時報導

國內疫情增溫，對於承保防疫保單產險公司，將造成財務壓力，立委林德福今（2）日在財委會關注對於沒有金控富爸爸的產險公司的虧損疑慮，金管會主委黃天牧對此表示，隨著確診數持續增加，產險公司可能會有財務壓力，但過去保費成長蠻高、獲利也不錯，股東在考量過去獲利及永續經營發展下，應會提出增資。

立委林德福在立法院財委會質詢時表示，從十多年前連帶債商品糾紛到今日的防疫保單，消費者金融爭議接連發生，甚至如今已造成產險公司的財務壓力，到底要維護產險公司不讓倒閉，以維持金融市場穩定，或是維護消費者權益，金管會的立場為何？

金管會主委黃天牧指出，這兩者皆是監理機關應要達到的目標，應看保險商品是否符合契約而定，防疫保單目前並未損害消費者權益。

林德福又問，隨著理賠金額擴大，產險公司可能從獲利變成虧損，甚至RBC（資本適足率）也可能異常下滑，會不會有業者虧損的疑慮？黃天牧回應，「我們已提出這樣的疑慮」。

林德福進一步詢問，有富爸爸金控的公司是否一定要拿來補敗家子的虧空？黃天牧說，產險公司是履行對保戶的責任，與風險預知不太一樣，因此不宜說為「敗家子」，但隨著確診數持續增加，產險公司可能會有財務壓力，如有虧損的會則需增資。

至於防疫保單理賠金額增加，若要求公司增資，股東是否願意買單？黃天牧表示，產險公司過去保費成長蠻高、獲利也不錯，股東應考量過去的獲利狀況，及未來經營的永續發展，應會提出增資。

防疫保單 產險 黃天牧

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