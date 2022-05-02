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隔離+確診賠十萬 立委憂全台防疫險恐要理賠900億
立委郭國文今在財委會上說，過去舊保單是「清零保單」，目前還有600多萬張，若隔離加上確診共賠十萬元，抓全台15%確診率，全台理賠額恐高達900億元，他要求金管會應適時公布對產險業衝擊、及多少業者需要增資。
金管會主委黃天牧說，到底出險(理賠)多少，目前仍在觀察，我們會請各業者框算一下防疫險的銷售量，但多少產險業者需要增資，這涉及個別財務問題。
黃天牧說，至少保戶權益都是依照契約規定去履行。
立委賴士葆也說，是否有估算過，那些產險業者很危險？黃天牧說，目前不會用岌岌可危，但會密切注意，目前有「顧慮」，只能說「有一點危險」。
賴士葆說，從確診累積到多少從有一點危險到岌岌可危？
保險局長施瓊華說，過去承保防疫險共1600萬件，其中防疫險1100萬件，扣除已經到期，剩下600多萬件有效契約，有些尚未核保完成。
她說，確診率還在估算，目前因為理賠還沒有完全進來，若比率上升，還在估算中。
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