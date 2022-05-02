基本工資已調高 雇主勞工要知道

自2022年1月1日起，每月基本工資月薪已調高至新臺幣25,250元，時薪為新台幣168元，對工讀生或工地臨時工等時薪人員，若每天工作八小時，卻領不到1,344元，雇主即已明顯違法。

近期北市勞動檢查處在工地例行檢查中發現，許多營造工地常透過人力派遣方式雇用臨時工，然人力派遣公司給予勞工的薪資，每日僅有1,280元或1,300元，該計算金額多以每小時時薪為新台幣160元為計算基礎，明顯已經違法，同樣在小吃店或常聘用工讀生的店家，亦有類似的情形發生。勞動局特別再次提醒事業單位，務必調整薪資以符合基本工資規定，倘若一時不察尚未調整的老闆，應計算薪資差額盡速補足，以免受罰。

另「勞工職業災害保險及保護法」自2022年5月1日施行，事業單位不論勞工人數，由老闆加保，參加職業工會而無一定雇主或自營作業者，由工會加保，除擴大納保範圍，受僱勞工到職即有保障外，萬一發生職業災害，政府可以有給付保證，使勞工災後生活亦有津貼補助，雇主也樂意藉由少許保費，使勞工獲得更大的保障，讓整體職災保障制度更加完善。

台北市勞動局局長陳信瑜表示，基本工資及職業災害保險一直都是各界資方及勞工朋友關心的議題，營造工地屬於高風險危害的工作場所，除應注意工作環境的安全外，亦應該了解自己的權益跟應有的保障。