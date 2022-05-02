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「新光Earth Day」齊心邁向ESG 元富證推客戶回饋

經濟日報 / 記者黃婉軒／即時報導

新光金控集團近年積極推動數位轉型，透過許多科技軟硬體應用優化營運流程外，更攜手子公司大力推動紙本流程數位化。統計至2021年底為止，新光金控旗下子公司的數位產品，累計減少的碳排量已達83噸碳排量、409萬張紙，省紙量的高度更超過1.7棟新光摩天大樓。

過去客戶從開戶、交易到每個月的交易對帳單寄發作業，皆會產生大量的碳排量，有鑑於此，新光金控旗下元富證券積極推動「三化」政策 ，即開戶線上化、交易電子化、帳單數位化，在全員的努力下，線上開戶佔比與前一年相比成長四倍，已達近80%，電子交易佔比更是遠高於市場平均值，已突破8成，電子對帳單申請比例也超過5成，展現元富推動ESG的決心。

響應股市熱潮，元富證券祭出線上開戶活動「超殺5重送優惠」，6月30日前，線上完成開立台股及複委託帳戶並達成任務，最高可獲得438元等值獎勵；每月交易滿額10萬，月月再抽價值10萬元Dyson豪華家電組、10萬禮券等好禮；此外，與新光金控共同舉辦「新光Earth Day 你減碳 獎加倍」活動，5月31日前元富證券客戶只要透過行動達人APP下單，就有機會獲得Gogoro及HP環保筆電等大獎。

此外，元富證券搶攻台股客戶，祭出豪華好康優惠，於今年3月起推出「2022開啟享富之路」開戶交易滿額送活動。針對新開立證券戶且活動期間累計證券成交金額達新台幣500萬元，即送5,000元禮券；老朋友回娘家，活動期間累計證券成交金額達新台幣100萬元，即贈回娘家獎勵金500元禮券。禮券可用於王品集團旗下餐廳、家樂福、7-ELEVEN、遠東百貨、SOGO百貨等通路使用，讓客戶在投資之餘也能享受生活中的美好。

新光金控 元富 禮券

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