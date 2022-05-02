不妙！勞動基金今年3月底止慘賠568億 上半年動盪難安

今年3月美國聯準會升息抗通膨，俄烏戰事維持膠著狀態、以及中國大陸新冠疫情再度爆發，致部分城市封城等因素影響，全球金融市場下跌走勢，截至今(2022)年3月底止，勞動基金虧損幅度雖較上月縮減，但仍虧損568.7億元，收益率為負1.14%。

展望未來，勞動基金運用局表示，俄烏戰火不斷延燒導致能源價格高漲，通貨膨脹居高不下，各主要國家均展開緊縮貨幣政策，而新冠疫情一再蔓延，也讓全球供應鏈危機更加嚴峻，對國際經濟前景增添不確定性。官員表示，今年上半年全球金融市場將呈區間震盪走勢，影響勞動基金收益表現。

勞動基金運用局表示，整體勞動基金截至今年3月底止規模為5兆3,291億元。其中，新制勞退基金規模為3兆3,141億元，收益率負1.21％；舊制勞退基金規模為9,776億元，收益率負1.22％；勞保基金規模為8,648 億元，收益率負1.21％。

另外，受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為4,659億元，收益率為負1.18％。

今年第1季受到新冠變種病毒持續、地緣政治爭端與通貨膨脹攀升影響，使得歐美成熟國家股票市場跌深反彈，亞太與新興市場股票市場持續下跌。其中 MSCI 全球股票指數今年迄3月止下跌 5.36％，MSCI 新興市場股票下跌6.65％，台灣加權股價指數下跌2.88％，而全球債券市場則因趨緊的貨幣政策而下跌，巴克萊全球綜合債券指數下跌6.16％。