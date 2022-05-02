憂龐大防疫險理賠壓垮產險業 金管會要出手救了

確診人數飆升，防疫險龐大理賠壓力，快要壓垮保險業者，金管會研擬出手救業者了。金管會主委黃天牧今說，理賠風險增加造成保險業財務壓力，股東增資是第一要務，其次，在合乎保險局要求下，業者過去提存的準備金可以沖回彌補虧損。

目前保險公司因應風險，會提存重大事故準備金、危險變動準備金，目前整體業者提存各約161億元及320億元，合計這480億元，若這兩大準備金可以沖回，將有助保險業者降低虧損壓力。

市場憂心疫情理賠已危及產險公司清償能力，甚至讓業者發生財務危機，金管會研擬出四大招，一是准許業者動用準備金，二是未來理賠標準不再因防疫政策改變而鬆綁，一律回歸保單條款，三、業者准拒絕重複投保、四、對民眾自行上傳親密接觸者會由公會擬定相關理賠規範。

黃天牧說，2022年初因防疫政策調整，對理賠從寬解釋，是希望符合企業精神前提下提供保戶保障，但他話鋒一轉的說，「現在事情變化比較快 我們需要有些底線和原則」。

他說，過去承保風險，包括居家隔離、確診和住院醫療，中重症目前保單都有保障，但居隔和確診數增加，這跟過去兩年疫情剛擴散時候的定義風險態樣已經不一樣了，政策和疫情調整方式改變，因此要做原則上的堅持。

他說，例如重複投保，過去保險業者並沒有逐件核保，但目前財務上看到可能面臨的一些情況，因此要更審慎管控風險，逐筆確認的核保程序並沒有不對。

金管會今赴財委會針對「如何加強防疫保單監理，落實消費者和股東權益」提出專案報告，市場聚焦防疫保單核保、及對產險業財務狀況。

市場憂心疫情理賠已危及產險公司清償能力，甚至讓業者發生財務危機，黃天牧說，目前還不會用「危機」字眼，但坦白說，現在風險態樣跟過去不同，承保風險量大，如果出現理賠數字不斷增加的確對財務會有壓力。

黃天牧也說，但會到何種程度會密切觀察，因為除了承保量，還有未來在途的核保中，這些承保的保單，依防疫政策承保政策，到底出險和理賠量有多少，需要謹慎觀察。

他說，若某些風險增加造成保險公司財務上壓力，為要符合監理規範，股東增資是第一要務，也有人提有些提存一些準備金可以沖回，因這些是過去提存的，若在合乎保險局要求下，是可以做沖回。

至於業者也憂心，由民眾自行上傳親密接觸者，會造成業者理賠難度增加，因為沒有足跡調查，保險局長施瓊華說，由確診者主動通報，CDC規範同住親友、同事和同學，保險公司確認是否符合要件，但實務執行面有困難，公會會提出建議，讓各縣市政府開居家隔離書更清楚釐清建議，後續會持續溝通。