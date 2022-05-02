高通財報報喜 5G多方施力點浮現

美國聯準會(Fed)政策走鷹，科技股股價重挫以對，低接買盤伺機而動。元大投信表示， 過去一段時間市場風險偏好因聯準會官員激進言論而急速下降，目前眾多5G指標個股本益比相較近三年平均便宜，股價對於正面訊息反映顯著，可多關注科技ETF的低點布局機會。

元大全球5G研究團隊表示，在大趨勢與新技術推動下，科技股深具成長潛力，不過正因為潛在空間大，長期以來享有較傳產等其他產業更高的本益比，今年以來面對聯準會貨幣政策立場緊縮，評價面首當其衝修正劇烈，如全球最大IC設計大廠高通，3月底本益比15.9倍；全球最大半導體設備公司應用材料，3月底本益比18.5倍；全球最大車用晶片廠英飛凌，3月底本益比23.5倍，均比近三年平均高。

元大全球5G研究團隊指出，基於近期5G科技股的修正並非產業基本面反轉，因此當重量級個股釋出正向財報，先行下跌的股價就很有機會向上表態。高通受惠於5G高階手機晶片出貨成長，2022財年第2季（台灣會計年度1至3月）的通訊晶片業務營收優於財測，同時2022財年第3季（台灣會計年度4至6月）預估動能續強，單季營收與稅後EPS都將優於市場普遍預估，此訊息一出不僅帶動高通盤後股價大漲，也連帶穩定市場信心，若持續有5G指標企業財報跟上，可望醞釀更大的多方反擊動能。

目前國內有多檔5G主題ETF，元大投信旗下代表性5G ETF-元大全球未來關鍵科技ETF基金，基金名稱與追蹤指數獲主管機關同意更名，自5月12日起將更名為元大全球5G關鍵科技ETF基金，也是國內唯一一檔布局全球，參與全球5G指標個股行情的ETF。

元大全球5G研究團隊並分析，全球5G ETF的投資優勢在於可從世界級5G企業挑選菁英中的菁英，更有機會掌握各國股市輪漲，且分散布局是控制風險的基礎，相較於投資單一區域，全球5G ETF更可分散地緣政治、供應鏈風險。