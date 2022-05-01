台產防疫神單最新理賠金額曝光 產險業財務壓力倍增

國內疫情增溫，防疫保單掀起一波下架、改版潮。去（2021）年銷售403萬張的500元台產（2832）防疫神單，根據公司揭露，目前累計理賠金額達19.6億元，讓其他業者剉咧等，在確診案例近期激增下，未來理賠狀況難以預料，正面臨財務壓力。

疫情延燒至今超過二年，民眾為轉嫁風險，具隔離保障的防疫保單最受歡迎，其中以2021年台灣產險推出「花500元賠10萬元」的防疫神單最為熱銷，只要收到隔離通知書就理賠10萬元，但在部桃事件爆發時，亦在隔日台產防疫保單下架期限前，掀起一股排隊搶購潮，最後結算共賣出403萬張，直到去年6月底才核保完成，如今已停賣成絕響。

不過，隨著台灣疫情升溫，確診、隔離人數逐步增加，這張台產的防疫神單，根據該公司揭露，因新型冠狀病毒肺炎疫情而發行的保險商品「法定傳染病防疫費用保險」於2021年1月1日至12月31日的簽單保費收入金額為19.3億元、保險賠款與給付的金額為17.1億元，而截至去年12月底的帳列賠款準備金額為0.8億元。

此外，在今年1月1日至 3月18日的保險賠款與給付金額為2.5億元。換言之，先前第一代的500元台產防疫神單，累計已理賠了19.6億元。業界盛傳，這張保單加計佣獎金、業務員管道銷售與人事等附加費用，儘管當初賣出400萬張天量，但最終台產仍以虧損收場。

國內產險業出現賠錢保單相當罕見，業內人士表示，台產這張防疫保單是在台灣疫情較為穩定之際所推出，以過去確診案例數百例的高峰來看，如今防疫政策走向與病毒共存的模式，確診人數連日破萬例，防疫保單所累積的風險胃納量，已超乎原先預期，使各家公司只能趕緊停賣，否則單是一個疫情，恐怕對公司財務壓力造成龐大虧損的負擔，對於推出新版商品更抱持審慎態度。

另據台產揭露，董事會日前通過財務報告，今年第一季營業收入為15億元，稅前淨利1.02億元，稅後淨利為0.73億元，每股稅後盈餘（EPS）達0.2元。