防疫險就快壓垮業者？金管會提「三大立場」：未來理賠標準不再鬆

國內確診人數從4月29日起連三天破萬人，防疫險龐大的理賠壓力，快要壓垮保險業者，市場憂心恐引爆產險業者史上最大增資潮，金管會提出三大立場，一、今年2月已要求各業者檢討防疫險，業者已陸續調整保額，二、未來理賠標準不再因防疫政策改變而鬆綁，三、緊盯業者財務狀況。

金管會明（5月2日）將赴財委會針對「如何加強防疫保單監理，落實消費者和股東權益」提出專案報告，報告中透露了三大訊息。

一是，保險局已在2月函請各保險業者，就銷售防疫保單的風險對稱性是否符合保險保障、及損害填補原則，及如保額等相關風險控管機制提出檢討，業者也陸續調整保額。

業者坦言，2022年1月台產（2832）防疫神單到期後，和泰產推出隔離賠10萬、確診再賠5萬元，想接手台產客戶，但短短上路十天就下架，就是被金管會盯上。

據透露，當時保險局發函給多家產險業者，要求業者提出「隔離」和「確診」理賠費這麼高的合理性為何，當時除了和泰產自行下架外，還有一家業者商品還沒大推，就因收到「提醒」函文，而自發性停售。

另一家產險業者說，即便保局緊盯，但今年在清明節前、市場仍是一片太平，施打疫苗普及率高、市場又對政府防疫政策有信心，因此防疫險依舊如潮水般湧現，其次，台產引出400萬保戶、對防疫險高度需求下，各路業者自然蜂擁搶市。

該業者說，殊不知「清明節後開始變盤」，隔離、確診人數一再飆升，加上防疫政策改變，輕症、無症狀變成居家照護，基於社會責任，業者針對「居家照護」，可比照「住院日額賠付」，擴大保單理賠解釋，已承擔龐大壓力。

為避免擴大保單理賠解釋，對未投保的保戶不公，金管會提出了第二個立場。

金管會官員說，未來防疫保單理賠，不能再因防疫政策改變、而逾越了保單契約條款，換言之，未來理賠標準不再因防疫政策改變而擴大解讀。

官員說，例如未來防疫政策可能「以篩代隔」，若民眾快篩或PCR確診，就可能不再隔離、就拍定確診，依照保單契約，因為沒有隔離、自然就不針對隔離再做理賠。

第三，金管會也表示，確診人數若持續攀高，理賠支出將鉅幅大增，讓保險業的資本適足率面臨挑戰，金管會已要求業者對防疫險承保、理賠及對財務影響，定期向董事會提出專案報告，金管會也會隨時掌握了解。