三「鯰魚」開戰！純網銀的客戶樣貌 哪些人最愛用？

純網銀的客戶樣貌為何？根據開業屆滿一個月的將來銀行統計，在5萬多名客戶中，25至44歲是最熱情擁抱將來的族群，占三分之二的比重；上線達一年的LINE Bank，客戶族群更為年輕，高達七成五為20到39歲。

今年3月29日開業的將來銀行，上線剛滿月，開戶人數接近6萬戶，每戶存款平均餘額逾7萬元，約是業界常見數位帳戶品牌的兩倍。據統計，將來銀行現行客戶，以25～34歲、35~44歲為大宗，各自占總客戶數的三分之一。除了近千位剛滿20歲的年輕人辦了將來銀行數位存款帳戶作為自己的成年禮外，更有不乏70、80歲的銀髮族開立帳戶，打破銀髮族對於數位金融較為陌生的刻板印象。

擁有逾110萬名客戶的LINE Bank統計，高達七成五的客戶為20到39歲，平均每兩天刷卡一次，月均刷卡筆數15筆，其中最活躍用卡的用戶就屬上班族、學生與零售業者。全國20至39歲人口當中，已有近13%人口為LINE Bank客戶。

將來銀行表示，以居住地來看，大台北都會區（北北基桃）占53％，比重最高，以單一縣市細分，前五名居住地分別是新北市24％、台北市18%、台中市12％、桃園市10％、高雄市10％。

至於消費者最喜愛純網銀的哪些服務？將來銀行表示，過半（53％）客戶透過市場首見、可自由選擇10碼銀行帳號的機制客製了自己心儀的帳號，選用手機號碼作為帳號的比重也不低，達43%。LINE Bank表示，經市調公司調查顯示，用戶最喜愛的服務為LINE Bank的消費紀錄即時通知（滿意度達九成七）、刷卡消費即時給點回饋（滿意度九成六）。