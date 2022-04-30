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展現遵法誠意 台新人壽下午緊急開會、5月宣告利率不變

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
台新金（2887）控子公司台新人壽的美元利變終身壽險金豐盛，昨（29）日遭金管會裁罰須停止銷售。圖／台新人壽提供
台新金（2887）控子公司台新人壽的美元利變終身壽險金豐盛，昨（29）日遭金管會裁罰須停止銷售。圖／台新人壽提供

台新金控（2887）子公司台新人壽的美元利變終身壽險金豐盛，昨日遭金管會裁罰須停止銷售，台新人壽展現遵法誠意，今(30)日下午緊急召開資產負債管理委員會，決定以高標準自我要求，原訂5月1日宣告利率調升0.05個百分點的五檔「金」字輩美元利變保單，宣告利率維持不變。

據了解，上述五檔不含金豐盛在內的美元利變終身壽險，根據台新人壽4月28日所調整的宣告利率計算公式，已經符合法規要求。儘管如此，為了展現遵法誠意，台新人壽決定以高標準自我要求，將更嚴格、更全面性地檢視投資策略，以確保客戶利益，且讓公司的投資更為穩健與妥適。

台新人壽五檔「金」字輩，原欲5月調升宣告利率0.05個百分點的美元利變終身壽險，包括：金愛美利利率變動型美元終身保險、金倍鑽利率變動型美元終身壽險、金盈家利率變動型美元終身壽險、金美滿益利率變動型美元終身壽險、金富傳家利率變動型美元終身壽險(銀行通路專屬)。

壽險 台新

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