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全球人壽贈台南弱勢家戶微型保險 嘉惠9300人

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
全球人壽落實公平待客與普惠金融理念，捐贈團體微型傷害保險給台南市弱勢家戶，善盡企業社會責任。圖/全球人壽提供
全球人壽落實公平待客與普惠金融理念，捐贈團體微型傷害保險給台南市弱勢家戶，善盡企業社會責任。圖/全球人壽提供

全球人壽致力於落實公平待客與普惠金融，善盡企業社會責任，捐贈台南市政府弱勢家戶（低收入戶微型保險，本次捐贈受惠人數約9300人、捐贈總保費逾新台幣122萬元。

4月30日由全球人壽資深副總經理鄭中安代表捐贈、台南市副市長趙卿惠親自蒞臨並頒發感謝狀。

本次全球人壽微型保險捐贈對象為台南市低收入戶，由全球人壽、台南市政府、社團法人台南市好人好事運動協會三方共同合作，並由協會擔任要保單位，為台南市低收入戶提供一年期的微型傷害險保障，擴大微型保險保護網，提供弱勢家庭遭遇變故或意外時，一定程度的保障與經濟支持，免於陷入生活困頓，藉由公私協力，持續補強社會安全制度。

全球人壽表示，近年來持續擴展照顧經濟弱勢家戶的範圍，除於2021年與台北市政府合作捐贈弱勢家戶微型保險外，今年更與台南市政府共同推廣團體微型傷害保險，以公益捐贈方式提供傷害險保障，目前累積捐贈團體微型傷害保險已達2萬人次，總計保費約310餘萬元，讓弱勢家戶面臨意外與風險時，還有全球人壽的微型保險來撐腰。

全球人壽期望以兼具基本保障需求、保費親民的特色與高包容性商品，將保險觀念帶入社會安全與救助體系。為照顧經濟弱勢或特定身份族群，全球人壽另推動個人微型傷害保險專案，並以原住民、農民、漁民、經濟弱勢及領有殘障手冊的民眾為主要推廣對象，投保年齡為15至75歲，且不分職業等級、性別、年齡，皆採單一費率，簡易投保免體檢。保障內容包含意外身故及因意外造成1至11級失能給付，每10萬元保費費率為66元，以最高保額50萬來計算，一年保費僅330元。

微型保險 保費 低收入戶

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